Caso Report e Garante Privacy Ghiglia, Italo Bocchino svela perché era nel palazzo di FdI prima della multa

Italo Bocchino interviene sulle accuse di Sigfrido Ranucci al Garante della privacy, spiegando cosa ci facesse nella sede di Fdi il consigliere Ghiglia. Il conduttore di Report era andato all’attacco dopo la maxi multa inflitta alla Rai per la conversazione tra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie trasmessa dal programma, denunciando pubblicamente la presenza del componente dell’Authority nel palazzo di Fdi. Una circostanza che il direttore del Secolo d’Italia ha provato a chiarire.

Il caso Report

Subito dopo la sanzione di 150mila euro alla Rai, per la diffusione della telefonata in cui Sangiuliano confessava alla moglie il tradimento con Maria Rosaria Boccia, Ranucci aveva subito additato il Governo di aver “armato” il Garante della privacy per comminare il provvedimento.

Un’accusa circostanziata successivamente da Report in un servizio mandato in onda, in cui si è rivelato l’ingresso del membro dell’Autorità Agostino Ghiglia nella sede di Fratelli d’Italia poche ore prima della sanzione: “Lì nella sede di partito di Fdi c’era Arianna Meloni” ha sottolineato Ranucci chiamando in causa la sorella della presidente del Consiglio e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia.

Le accuse di Ranucci a Ghiglia

In un’intervista a La Stampa, il conduttore ha sottolineato come la concomitanza di luoghi e avvenimenti confermerebbe “l’input politico” sul quale il Garante si sarebbe mosso per multare Report.

“Sarebbe interessante sapere se hanno parlato della sanzione a Report. E se si, che cosa si sono detti? Domande, naturalmente, solo domande”, ha chiesto Ranucci.

La versione di Italo Bocchino

Sulla vicenda si è espresso Italo Bocchino, giornalista ed ex parlamentare di An e Pdl, che ha l’ufficio proprio nello stesso palazzo di via della Scrofa, cercando di sgomberare il campo da sospetti.

" Sì è venuto nel mio ufficio – ha rivelato al Corriere della Sera – alla Fondazione Alleanza Nazionale che è proprietaria del Secolo d'Italia che dirigo, e che condivide il pianerottolo con la sede di Fratelli d'Italia. Poi sui giornali ho letto che ha incrociato e salutato anche Arianna Meloni, ma non me ne aveva parlato"

Secondo l’ex deputato chi ha deciso la sanzione in relazione a Report sarebbe stato piuttosto il Pd, tramite il voto del presidente Pasquale Stanzione, indicato proprio dal Partito democratico durante le nomine nel governo Conte-bis.