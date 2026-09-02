Caso Report, le prime parole di Presutti e Piervincenzi, sostituti di Ranucci, dopo l'incontro in Rai
Colloquio di due ore a via Teulada tra i nuovi conduttori scelti per il dopo Ranucci e il direttore approfondimenti Paolo Corsini
Resta alta la tensione in Rai sul caso Report e sul futuro della trasmissione dopo Sigfrido Ranucci. All’uscita dagli studi di via Teulada, dopo un incontro martedì durato circa due ore con il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini, i neo-nominati conduttori Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti hanno opposto un netto silenzio ai cronisti con un laconico: “Giornata caldissima, non possiamo parlare, scusateci”. Poche ore prima lo stesso Corsini aveva incassato il rifiuto di Bernardo Iovene e Giulio Valesini al ruolo di capi autori. La redazione considera infatti irricevibili le nuove nomine ed esige il passo indietro dei conduttori per riaprire qualsiasi confronto aziendale.