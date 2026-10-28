Caso Resinovich, i dubbi del fratello Sergio su Visintin: "Perché figlio e nipote non lo vedono da anni?"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il fratello di Liliana Resinovich ha parlato di Sebastiano Visintin, e del fatto che da due anni il figlio e la nipote non parlano più con lui, come ammesso dallo stesso Visintin. Sergio Resinovich ha chiesto ai giornalisti di andare a parlare con la famiglia del figlio di Visintin per capire le ragioni di questo allontanamento.

Le dichiarazioni di Visintin sul figlio

Durante una puntata della trasmissione Rai Storie Italiane, Sebastiano Visintin ha parlato dell’allontanamento di suo figlio negli ultimi anni.

L’uomo ha spiegato che, da circa due anni, il figlio e la sua famiglia si rifiutano di incontrarlo e anche di parlargli, a causa delle accuse mosse nei suoi confronti nel caso della morte della moglie, Liliana Resinovich.

ANSA

Visintin ha lanciato anche un appello al figlio, chiedendogli di riallacciare i contatti in modo che sia possibile un chiarimento.

L’attacco del fratello di Resinovich a Visintin

Il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, ha però attaccato Visintin, sempre dalla stessa trasmissione, per queste dichiarazioni.

“Lui ha sempre detto che è pieno di amici. Tutti questi amici dove sono, ora che dice che non è rimasto più nessuno. Ora che dice che sono due anni che non lo vede”, ha esordito il fratello della vittima.

“Suo figlio era al funerale di mia sorella. Qualcuno vada a parlare con il figlio, con la compagna o con la nipote, che ormai è maggiorenne, e dicano perché non parlano più con Visintin“, ha quindi proseguito.

Le dichiarazioni di Visintin su Liliana Resinovich

Poco prima di lanciare il suo appello, Sebastiano Visintin era anche tornato a negare di essere a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie con Claudio Sterpin.

“Io e Liliana frequentavamo Claudio quando c’erano attività sportive, ma non sapevo niente di lui” ha dichiarato l’uomo.

Sulla relazione di Resinovich ha poi aggiunto: “Io so quello che ho visto e non mi importa di quello che dicono gli altri”.