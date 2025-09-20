Caso Resinovich, il giallo del cellulare mancante di Sebastiano Visintin: nessun codice Imei corrisponde

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Uno dei misteri che ruotano attorno al caso Resinovich riguarda il cellulare di Sebastiano Visintin: il marito di Liliana potrebbe non aver consegnato agli inquirenti il proprio cellulare, ma un altro: stessa marca, stesso modello, ma telefono differente. La consegna sarebbe avvenuta il 20 giugno 2023. Ne ha parlato Antonio Cozza, l’avvocato della cugina di Lilli, ai microfoni di Quarto Grado su Rete 4.

Il giallo del cellulare di Sebastiano Visintin

Respingendo l’archiviazione del caso, il Gip ha chiesto l’acquisizione e l’analisi di tutti i cellulari in uso ai soggetti vicini a Liliana.

A Sebastiano gli inquirenti sequestrano un totale di cinque telefoni, “anche quelli vecchi, vecchi, vecchi”, come confermato dal diretto interessato. I cellulari sono stati analizzati e successivamente restituiti.

Il cellulare regalato all’amica youtuber

Tuttavia, come ricostruisce Quarto Grado, fra gli smartphone consegnati ne mancherebbe uno, quello fondamentale: lo si deduce dai loro codici Imei, le sequenze numeriche che rappresentano la “carta d’identità” dei cellulari. Nessun codice corrisponde a quello del Samsung S21 che Sebastiano Visintin usava tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

E non è tutto: al momento del sequestro, Sebastiano aveva già regalato un cellulare ad una sua amica b, dopo averlo formattato. Raggiunta dai giornalisti, la donna ha confermato che in quel cellulare “non c’era assolutamente niente”. Il dono avvenne a novembre 2022.

La trasmissione ricostruisce anche un altro elemento: fra i cinque telefoni sequestrati nel 2023 c’era un Samsung Galaxy S 21, uguale a quello che l’uomo usava quando Lilly è scomparsa e che, secondo i consulenti dei familiari, sarebbe stato acquisito circa un mese dopo il ritrovamento del corpo, a febbraio 2022.

In sintesi, il marito di Liliana Resinovich avrebbe consegnato un altro cellulare e non avrebbe detto di avere regalato questo telefono all’amica.

La spiegazione di Sebastiano Visintin

Il marito di Liliana chiarisce la sua posizione: “Ho un amico che ha parecchi negozi, sia in Italia che in Slovenia, perciò quando aveva qualcosa di interessante, sempre usato, mi fornivo da lui. Non ho mai comprato un cellulare nuovo, mai. Quando aveva qualche occasione me lo diceva e io lo prendevo”.

Secondo i verbali di sequestro, anche il cellulare donato all’amica youtuber avrebbe il codice Imei corrispondente a quelli del Samsung che Sebastiano usava quando Lilly è scomparsa. L’ultima cifra, infatti, è un 1 e non uno 0. Resta da capire se alla base della discordanza ci sia solo un errore di trascrizione o se neppure quello fosse il primo cellulare di Sebastiano Visintin.

Su questo cellulare, evidenzia la trasmissione, la polizia ha condotto delle analisi che hanno rilevato l’assenza di traffico telefonico nel periodo della scomparsa di Lilly.

Il mistero potrebbe essere svelato presto: la Procura ha disposto accertamenti sullo smartphone. L’incarico verrà conferito il prossimo 29 settembre.