Caso Resinovich, Visintin piange a Storie Italiane: "Abbandonato da tutti, mio figlio non mi parla da 2 anni"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A quasi cinque anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin è tornato a difendersi in televisione durante la trasmissione Storie Italiane. L’uomo, unico indagato nell’inchiesta sulla morte della 63enne triestina, è scoppiato in lacrime confessando un completo isolamento affettivo e familiare, sia da parte degli amici che del figlio.

La morte di Liliana Resinovich

Il giallo sulla morte di Liliana Resinovich, scomparsa da Trieste a dicembre 2021 e ritrovata priva di vita nel gennaio successivo, si avvia verso uno snodo fondamentale con l’udienza fissata per il 30 ottobre davanti al Gip. L’inchiesta, che vede Sebastiano Visintin come unico iscritto nel registro degli indagati, è stata contrassegnata negli anni da consulenze medico-legali dagli esiti diametralmente opposti.

Se una prima perizia della Procura ipotizzava l’allontanamento volontario e la morte per asfissia senza l’intervento di terzi, le successive analisi condotte dopo la riesumazione del corpo hanno aperto alla plausibilità dell’ipotesi omicidiaria.

Tra slittamenti e attese per i depositi sui reperti sequestrati, inclusi i sacchi di plastica e alcuni oggetti da taglio, i familiari della donna continuano a chiedere verità e giustizia, mentre la difesa di Visintin sottolinea l’assenza di prove scientifiche decisive a suo carico.

Visintin a Storie Italiane

Ospite negli studi di Storie Italiane su Rai 1, Sebastiano Visintin è intervenuto per rispondere alle recenti dichiarazioni rilasciate dalle amiche della moglie e per chiarire la propria posizione riguardo al presunto legame tra Liliana e Claudio Sterpin.

Il marito della vittima ha ribadito di non essere mai stato a conoscenza di una relazione sotterranea: “Io non ne sapevo assolutamente nulla. Lo frequentavamo qualche volta il sabato o la domenica quando c’erano delle competizioni sportive, ma assolutamente non sapevo che andava a stirargli le camicie”.

Visintin ha inoltre smentito l’ipotesi secondo cui la donna stesse pianificando una fuga romantica, ricordando progetti di vita completamente diversi: “Noi avevamo un visto per andare in Brasile da alcuni amici ed eravamo pronti per partire”.

A supporto delle sue parole, la consulente di parte Annamaria Casale ha ribadito che la presunta intenzione di scappare insieme si fonda unicamente sulle supposizioni di Sterpin e non su riscontri oggettivi.

Il dolore per il rapporto interrotto con il figlio

Durante il programma condotto da Eleonora Daniele, l’attenzione si è spostata sul peso personale e psicologico patito da Visintin dall’inizio della vicenda giudiziaria (e mediatica).

L’uomo non ha trattenuto le lacrime parlando dell’allontanamento dei suoi affetti più cari: “Sono stato abbandonato da tutti, compresi mio figlio e mia sorella”, ha confidato il marito di Liliana, spiegando che i familiari temono che “starmi vicino possa essere un problema anche per loro”.

Visintin ha infine espresso tutta la difficoltà di sostenere il quotidiano dopo la perdita della moglie, definita “quella persona meravigliosa”.