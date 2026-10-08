Caso ricina a Pietracatella, 72 computer sequestrati all'Istituto Agrario: a caccia di ricerche sul veleno

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Per il 13 ottobre sono state disposte perquisizioni ed eventuali sequestri all’Istituto Agrario di Riccia (Campobasso) nell’ambito dell’inchiesta sul giallo di Pietracatella delle due donne morte avvelenate dalla ricina. Si cercano i computer dai quali potrebbe essere partita la ricerca sul veleno. La decisione della procura è stata notificata alle parti, che potranno assistere alle operazioni.

Le perquisizioni su 72 computer

A La Vita in Diretta hanno indicato che saranno 72 i supporti dell’istituto agrario che saranno esaminati.

La polizia cerca cosa e stato digitato su quei computer e se ci sono ricerche con parole come ricina e altre che possano ricondurre all’avvelenamento.

ANSA

L’istituto agrario di Riccia, a pochi chilometri da Pietracatella, già in passato è stato oggetto di sopralluogo da parte della mobile di Campobasso e dallo Sco di Roma.

L’obiettivo è appunto cercare file, documenti e tracce di ricerche online che abbiano come oggetto le parole veleno, ricina, solfato di ammonio e tutti i termini correlati.

Chi lavora nell’istituto a Riccia?

Nell’Istituto a Riccia lavora come tecnico di laboratorio il marito dell’amica di vecchia data di Gianni di Vita.

Sia lui che la moglie, che pure in passato sembra abbia insegnato in quella scuola, sono stati ascoltati diverse volte dagli investigatori.

Entrambi sarebbero sotto i riflettori degli investigatori e le ultime audizioni delle persone vicine a questa coppia avrebbero accelerato in questo senso la spinta degli investigatori a tornare il 13 ottobre proprio all’Istituto agrario.

Secondo la legale, ospite in studio, Elisabetta Aldrovandi, il caso di Pietracatella è “un duplice omicidio di prossimità o comunque che è avvenuto in una cerchia di persone che sicuramente conoscevano e avevano rapporti molto stretti con le due vittime”.

“Non soltanto per la tipologia della sostanza utilizzata – ha spiegato l’avvocata – per il modo in cui è stata somministrata, ma anche il cerchio si restringe con quello che è successo oggi, con l’ultima notizia appunto che porta al sequestro del computer di questa scuola in cui appunto lavoravano queste persone”.

Le indagini sulle ricerche sul web

Già nelle indagini svolte negli ultimi mesi sono emerse navigazioni e ricerche sul web fatte da persone al momento sconosciute e inerenti proprio la ricina.

Nelle settimane passate diverse volte in Questura a Campobasso è stato sentito il tecnico di laboratorio dell’istituto, appunto il marito dell’insegnante di matematica, amica da tempo di Gianni Di Vita.

La donna insegna ad agosto è stata anche messa a confronto con lo stesso Di Vita, ex sindaco di Pietracatella, padre e marito delle due vittime

Le precedenti indagini

Qualche giorno fa sono state effettuate le perquisizioni negli studi di lavoro e nella nuova abitazione dell’ex sindaco, padre e marito delle vittime.

La Squadra Mobile di Campobasso, diretta da Marco Graziano, ha anche già acquisito i dati dei dispositivi informatici della scuola “e non può escludersi che con gli stessi siano state eseguite navigazioni nel web o dark web riguardanti la ricina”.

Si apprende anche che ci sono altri termini attenzionati dagli investigatori e sono ‘solfato di ammonio‘, ‘solfato di sodio’, ‘ricino’, ‘semi di ricino’, ‘olio di ricino’, ‘deep web’, ‘dark web’. Si cercano infine anche tracce di eventuali cancellazioni delle ricerche.

La maggior parte degli oltre 70 dispositivi da controllare nella scuola si trova nel laboratorio adiacente alla serra, altri nelle aule; infine ci sono alcuni pc che si trovano nella sede delle scuole medie – ma utilizzati dallo stesso istituto agrario – e una decina di computer più datati, inutilizzati da diversi anni.