Caso ricina a Pietracatella, analisi su pc e pen drive di Gianni Di Vita: cosa cercano gli investigatori

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Via all’analisi su un computer e dieci pen drive sequestrati nello studio di Gianni Di Vita, dove lavorava anche la moglie Antonella Di Ielsi, morta insieme alla figlia, entrambe avvelenate con la ricina a Pietracatella. L’attenzione degli investigatori è concentrata su questi dispositivi e sulla possibilità che contengano tracce utili alla risoluzione del caso.

Le analisi su pc e pen drive di Gianni Di Vita

Il 28 settembre, come disposto dalla procura, gli investigatori compiranno analisi sul pc e sulle pen drive sequestrate nello studio di Gianni Di Vita.

L’obiettivo degli inquirenti è cercare di ricostruire le abitudini dei Di Vita e dei rapporti interpersonali delle due vittime con parenti, amici e conoscenti.

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Si cerca anche nelle note relative ai pasti consumati nei giorni precedenti ai decessi. Chat, registrazioni vocali, ricerche su internet su come procurarsi la ricina e pagine di diario, tutto può essere utile per aggiungere dettagli sul caso.

La pista resta quella del duplice omicidio premeditato.

Sentita una conoscente di un’amica

Il 22 settembre in Questura si è tenuto un vertice operativo per fare il punto sull’inchiesta, stabilire i prossimi passi da compiere e quali altre persone sentire.

Intanto nelle ultime ore è stata convocata come persona informata dei fatti anche una conoscente dell’insegnante amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime.

La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, ha poi incaricato personale specializzato dello Sco per l’estrapolazione dei dati contenuti nei dispositivi elettronici, ovvero il computer e le dieci pen drive, sequestrati a Gianni Di Vita il 31 luglio a Pietracatella.

Le operazioni che saranno avviate il 28 settembre, alle 10 negli uffici della Questura di Campobasso.

Cosa si cerca

La Procura chiede in particolare l’estrazione di dati inerenti eventuali rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte delle due vittime, Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi.

L’arco temporale della ricerca è molto ampio, va dalla prima accensione dei dispositivi fino al giorno del loro ultimo utilizzo.

Si tratta di accertamenti tecnici irripetibili e quindi le parti, indagati, legali e parti offese, potranno essere presenti e assistere alle operazioni. Il tempo fissato per ultimare il lavoro è di 60 giorni salvo proroga.