Caso ricina a Pietracatella, attesa per la nuova audizione del parroco Don Stefano: cosa può rivelare

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Proseguono le indagini sul giallo di Pietracatella, dove due donne sono morte per avvelenamento da ricina. È attesa una nuova convocazione per il parroco Don Stefano, confessore di Antonella Di Ielsi, mentre continuano in Germania le analisi sui 131 reperti per individuare il vettore del veleno che ha ucciso lei e la figlia Sara. Sotto la lente restano sempre i rapporti tra Gianni Di Vita e l’amica insegnante.

Caso ricina a Pietracatella, l’audizione del parroco

Degli ultimi riscontri sull’inchiesta del caso ricina a Pietracatella si è occupato, come di consueto, il programma tv “Vita in diretta”.

Nella puntata di venerdì 28 agosto, la conduttrice Manuela Moreno ha annunciato quello che sembra un nuovo sviluppo investigativo: la probabile convocazione in Questura di Don Stefano, il parroco del paese che aveva un legame di fiducia particolare con Antonella.

ANSA

Cosa potrebbe sapere Don Stefano

La donna, secondo quanto ricostruito dal programma, si confidava spesso con il sacerdote, tanto che gli inquirenti lo avevano già ascoltato in passato per raccogliere la sua testimonianza.

Il religioso si sarebbe sempre mostrato riluttante a parlare con i cronisti. Il nuovo possibile interrogatorio, tuttavia, non riguarderebbe solo il suo ruolo di confessore.

Don Stefano avrebbe infatti un rapporto stretto con il marito dell’amica d’infanzia di Gianni Di Vita, la donna coinvolta nel confronto serrato con quest’ultimo, avvenuto una settimana fa e durato circa sei ore.

Perché il religioso è stato riconvocato

L’inviato Simone Carusone ha spiegato che la triplice richiesta di audizione al parroco si giustificherebbe con il suo ruolo di guida spirituale della comunità, di confessore di Antonella e, appunto, di conoscente stretto dell’entourage legato a Gianni Di Vita.

Il programma ha ricordato che il giorno di Natale, nonostante i primi malori, Antonella riuscì comunque a recarsi a Messa e a parlare con il sacerdote. Una sua amica ha raccontato in trasmissione: “Don Stefano conosce bene la famiglia, a Natale le aveva chiesto dove fosse Sara. Antonella le aveva raccontato delle condizioni della figlia, che stava rimettendo sangue. Lui le aveva consigliato di portarla in ospedale, ma lei era già grave”.

Attesa per i risultati sui reperti

Parallelamente alle audizioni, proseguono gli accertamenti scientifici condotti in Germania. I risultati, attesi per l’inizio di settembre, dovrebbero chiarire attraverso quale vettore la ricina sia stata somministrata alle due vittime.

Decisivo, secondo gli investigatori, sarà anche l’incrocio tra i dati recuperati dai dispositivi elettronici della famiglia e le testimonianze raccolte fino a questo momento, oltre cento secondo alcune ricostruzioni giornalistiche.

A otto mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l’inchiesta della Procura di Larino resta comunque ancora senza indagati. Gli esperti del Robert Koch Institut di Berlino avrebbero individuato l’alimento o il contenitore veicolo del veleno, dopo aver analizzato 131 reperti sequestrati nell’abitazione di via Risorgimento.