Caso ricina a Pietracatella, cellulare di Antonella Di Ielsi sotto la lente: nelle chat "un uomo misterioso"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovi sviluppi sul giallo di Pietracatella: al vaglio le chat sul telefono cellulare di Antonella Di Ielsi, morta avvelenata con la ricina insieme alla figlia Sara. L’ipotesi è che dai messaggi possano emergere tensioni con il marito Gianni Di Vita, mentre si profila un possibile contatto sospetto con un uomo prima della tragedia. Le indagini proseguono ancora senza indagati formali, mentre si attendono gli esiti definitivi dalla Germania sul vettore del veleno.

Caso ricina, focus sulle chat nel cellulare

Le ultime indiscrezioni sulle indagini a Pietracatella sono state rese note durante la puntata di lunedì 31 agosto di “Vita in Diretta”, condotta da Manuela Moreno.

Nell’ormai consueto punto sull’inchiesta della Procura di Larino, che resta ancora formalmente a carico di ignoti, è stato dedicato spazio alle analisi sul telefono di Antonella Di Ielsi.

ANSA

Cosa c’è nel telefono di Antonella

Come evidenziato in trasmissione, gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso starebbero passando al setaccio i messaggi custoditi nel cellulare della vittima, da cui emergerebbero elementi importanti sul suo stato d’animo nei mesi precedenti la morte.

Le conversazioni, in particolare, farebbero riferimento a tensioni ormai croniche nel rapporto con il marito Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco del paese molisano, al punto da far ipotizzare agli inquirenti una possibile volontà della donna di porre fine a un matrimonio ventennale.

Secondo quanto raccontato dall’inviato del programma Simone Carusone dalla Questura di Campobasso, questo aspetto si intreccerebbe sempre più con l’ipotesi che gli inquirenti considerano oggi più solida, quella legata ai rapporti personali e sentimentali attorno alla famiglia. “La pista che porta ai rapporti familiari e passionali stia prendendo piede” ha riferito il giornalista in diretta.

Contatto sospetto con un uomo?

Resta poi da chiarire un dettaglio definito cruciale dagli inquirenti: un presunto contatto tra Antonella e il marito di una donna legata da tempo a Gianni Di Vita, avvenuto proprio nei giorni immediatamente precedenti alla comparsa dei primi sintomi dell’avvelenamento, il 23 dicembre.

Poiché la vittima non avrebbe mai frequentato quella famiglia, gli investigatori vogliono capire perché quello scambio sia avvenuto e cosa possa aver innescato.

Il punto sulle indagini

A quasi otto mesi dalla tragedia, la Procura di Larino guidata da Elvira Antonelli lavora ancora senza indagati formali, ma su una rosa ristretta di sei persone vicine alla famiglia Di Vita.

Gli esami sul sangue di Gianni e della figlia maggiore Alice, affidati al Robert Koch Institut di Berlino, avrebbero escluso un loro contatto con la ricina.

Parallelamente prosegue l’analisi dei 131 reperti sequestrati nell’abitazione di via Risorgimento, mentre gli specialisti tedeschi lavorano per individuare il “vettore” con cui il veleno sarebbe stato somministrato.