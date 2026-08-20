Caso ricina a Pietracatella, Gianni Di Vita risentito in Questura con un'amica: "Dichiarazioni discordanti"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Pietracatella prosegue l’inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stato ascoltato per la quinta volta in Questura, in un confronto con un’amica. In base a quanto trapelato, il colloquio sarebbe stato necessario per chiarire alcuni aspetti discordanti fra le dichiarazioni rese dai due. Intanto gli esami del Koch Institut di Berlino escluderebbero che lui e la figlia Alice siano stati esposti al veleno.

Pietracatella, Gianni Di Vita ritornato in Questura

Giovedì 20 agosto un nuovo potenziale passaggio chiave nell’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella, il piccolo comune in provincia di Campobasso dove, tra il 27 e il 28 dicembre 2025, Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita sono morte dopo essere state avvelenate con la ricina.

Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, è stato convocato per la quinta volta negli uffici della Questura di Campobasso, dove si è trattenuto per oltre cinque ore, dalle 11 fino alle 17.30 circa.

ANSA

Convocata anche una donna

All’incontro, riservato e blindato, avrebbe preso parte anche una donna estranea al nucleo familiare, descritta come un’amica di Di Vita, in un confronto diretto, svoltosi alla presenza della procuratrice di Larino Elvira Antonelli, che coordina le indagini, e del capo della Squadra Mobile Marco Graziano.

Secondo quanto ricostruito da Simone Carusone, inviato del programma televisivo “Vita in Diretta“, il passo sarebbe stato reso necessario da alcune discordanze rilevate tra le dichiarazioni rese separatamente dai due nel corso dei mesi.

Di Vita, assistito dall’avvocato Vittorino Facciolla, compare nel fascicolo come persona offesa e non risulta indagato.

Cosa ha detto Gianni Di Vita

Uscendo dagli uffici, l’uomo ha evitato ogni commento sulla convocazione, ma ha comunque concesso alcune parole ai cronisti. “Secondo voi chi devono sentire? State facendo domande a cui potreste rispondere da soli” ha affermato.

A commentare la scena, in studio, l’avvocato Cataldo Calabretta ha invitato alla cautela: “Il confronto serve per verificare se ci sia una discrasia e convergenza o meno su quanto dichiarato da entrambi. Andare senza avvocato fa capire che sia una persona informata sui fatti e che ancora non ci sia un’indagine preliminare a suo carico, ma siamo arrivati a un momento in cui il quadro si sta ingigantendo”.

Il risultato degli esami sulla ricina

Il confronto arriva a stretto giro da un doppio sviluppo scientifico e giudiziario. Da un lato, il Robert Koch Institut di Berlino ha comunicato l’esito preliminare degli esami sul sangue prelevato lo scorso 1 luglio a Gianni e alla figlia Alice: nessuna traccia di anticorpi riconducibili alla ricina, a conferma di quanto già indicato mesi prima dal Centro antiveleni di Pavia.

Dall’altro, la Squadra Mobile ha sequestrato un computer desktop e diverse pen drive appartenuti alla famiglia, ritenuti potenzialmente utili a ricostruire attività online e documenti riconducibili alle due vittime.

Il parere del tossicologo

Il risultato degli esami ematici ha aperto a possibili teorie e sospetti su Gianni Di Vita, che aveva manifestato un malore durante il ricovero di Antonella e Sara.

Diversi esperti ritengono, tuttavia, che il mancato riscontro non proverebbe una simulazione, e non avrebbe comunque valore risolutivo. “L’attività sui campioni di Gianni e di Alice non ci stupirebbe” ha chiarito a Rainews il tossicologo Carlo Locatelli, membro del pool nominato dalla Procura insieme agli esperti dell’istituto tedesco. “Prima di tutto perché è passato del tempo e sappiamo che la ricina scompare gradualmente nel sangue delle persone”.