Caso ricina a Pietracatella, Gianni Di Vita "sereno" dopo le perquisizioni: "Aspettiamo le indagini"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Resta in silenzio Gianni Di Vita, che ribadisce la sua volontà di non commentare le indagini sul caso ricina a Pietracatella dopo le perquisizioni nei suoi due studi, pur confermando di sentirsi “sereno”. La Polizia ha sequestrato anche una borsa che potrebbe essere della moglie Antonella. Intanto proseguono gli accertamenti sulla ricina, sui 131 reperti inviati a Berlino e sui dispositivi informatici sequestrati a luglio.

Pietracatella, Gianni Di Vita non parla

“Non ho nulla da dichiarare”. È questa la risposta che Gianni Di Vita ha ripetuto ai giornalisti dopo le perquisizioni eseguite dalla Squadra Mobile di Campobasso nei suoi due studi professionali.

Il commercialista, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, entrambe morte dopo essere state avvelenate dalla ricina, ha scelto ancora una volta il silenzio davanti alle domande sull’inchiesta.

ANSA

Raggiunto dagli inviati di “Dentro la Notizia”, Di Vita ha respinto ogni tentativo di ottenere una sua ricostruzione dei fatti. Alla domanda sulla sua serenità dopo gli ultimi sviluppi, ha risposto: “Assolutamente sì”.

Ricina, le perquisizioni nei due studi

Martedì 29 settembre gli agenti della Squadra Mobile, insieme agli uomini del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, hanno effettuato una prima perquisizione nello studio di via Risorgimento 18.

Successivamente gli investigatori si sono spostati nello studio di via D’Amato, a Campobasso, dove Di Vita svolge la propria attività professionale.

Durante le perquisizioni è stata sequestrata anche una borsa, che sarebbe appartenuta ad Antonella. L’oggetto era rimasto nello studio professionale dopo la morte della donna e, secondo quanto riferito dagli investigatori, rientrava tra i materiali che potevano aiutare a ricostruire la sua vita, il lavoro, le relazioni e i rapporti precedenti alla morte. Antonella, infatti, era consulente del lavoro e collaborava professionalmente con il marito.

Di Vita non è indagato

Al termine delle operazioni Di Vita è stato accompagnato in Questura per la redazione del verbale relativo al materiale sequestrato. È rimasto negli uffici per circa un’ora e successivamente è stato rilasciato. Di Vita non risulta sotto indagine e, allo stato, nel procedimento della Procura di Larino non risultano altre persone iscritte nel registro degli indagati.

La nuova perquisizione arriva a poche ore dall’avvio di un altro accertamento disposto dalla Procura. Il 28 settembre sono infatti iniziate le operazioni di copia forense, estrazione e indicizzazione dei dati contenuti in un computer Lenovo e in dieci pen drive sequestrati il 31 luglio nello studio di Pietracatella.

L’analisi è stata affidata agli specialisti della Direzione centrale anticrimine e dello Sco e costituisce un accertamento tecnico irripetibile.