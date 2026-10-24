Caso ricina a Pietracatella, gli avanzi della cena del 23 dicembre finiti in discarica: la caccia al veleno

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giallo della ricina a Pietracatella: gli investigatori cercano ancora il vettore del veleno che ha ucciso Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita. Gli avanzi della cena del 23 dicembre sono finiti in discarica e da Berlino non sono arrivate certezze. Nuove audizioni in vista, mentre il legale di Gianni Di Vita torna a contestare la pista passionale.

Pietracatella, caccia alla ricina

Le prove capaci di chiudere il cerchio potrebbero essere andate perse da mesi. Nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15, avvelenate con la ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso, il punto irrisolto resta sempre lo stesso: capire attraverso quale alimento o contenitore la tossina sia entrata in casa e sia stata ingerita dalle due vittime.

Gli inquirenti avrebbero già un quadro abbastanza preciso dei fatti, ma senza il mezzo usato per somministrare il veleno manca un tassello decisivo.

ANSA

Venerdì 23 ottobre non ci sono stati nuovi interrogatori: gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, si sono dedicati a rileggere e ordinare il materiale raccolto nelle ultime giornate. In parallelo, gli esperti del Servizio centrale operativo stanno estraendo i dati dai numerosi dispositivi elettronici sequestrati, mentre in Germania proseguono le verifiche scientifiche sui reperti prelevati nella casa di via Risorgimento.

Per la prossima settimana, riferiscono fonti qualificate, è previsto un nuovo giro di audizioni, che potrebbe coinvolgere anche persone già sentite nei mesi scorsi.

Gli avanzi della cena finiti a Montagano

Secondo l’ipotesi investigativa, madre e figlia avrebbero assunto il veleno durante la cena del 23 dicembre 2025, alla quale partecipò anche Gianni Di Vita, mentre la primogenita Alice era fuori con gli amici.

I resti di quel pasto, però, non esistono più. L’ex sindaco ha spiegato agli investigatori che, quando la famiglia era riunita a Pietracatella, portava fuori la spazzatura ogni sera. All’alba del 24 dicembre la ditta incaricata ha svuotato i contenitori e i rifiuti sono stati conferiti nella discarica di Montagano.

Per questo anche gli esami affidati al Robert Koch Institute di Berlino rischiano di non sciogliere il nodo. La trasmissione “Dentro la notizia” ha anticipato che nei 131 reperti dell’abitazione non sarebbe emersa alcuna traccia di ricina, indiscrezione non confermata dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli.

Una possibilità resta legata alle borracce sequestrate, una delle quali era usata abitualmente da Sara. Se il veleno fosse stato versato lì, le analisi tedesche potrebbero aiutare a ricostruire la dinamica, anche se finora non si conoscono esiti definitivi.

Il dettaglio dei gusci di cozze

Tra i cibi sotto la lente ci sono gli avanzi di cozze che, secondo il racconto di Gianni Di Vita, la moglie aveva portato a casa dopo una cena con i colleghi di studio. Giovanna, moglie di Luigi, fratello di Antonella, intervistata da Vincenzo Rubano per “Dentro la notizia” e da Simone Carusone per “La vita in diretta”, ha raccontato che la cognata gettava i gusci nell’indifferenziata anziché nell’umido.

Il particolare pesa sul calendario: a Pietracatella l’organico fu ritirato nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, l’indifferenziato soltanto il 27. Difficilmente però cambierà il quadro, perché la polizia entrò nell’abitazione solo dopo la morte di Antonella, il 28 dicembre. Anche se i gusci fossero rimasti nel bidone, quindi, sarebbero stati portati via il giorno prima.

La difesa di Di Vita contesta il movente passionale

Sul fronte del movente, l’avvocato Vittorino Facciolla, che assiste Gianni e Alice Di Vita, continua a ritenere poco solida la pista sentimentale. Ospite di “Ore 14”, il programma condotto da Salvo Sottile, ha respinto l’idea che l’ex sindaco avesse taciuto in un primo momento la relazione extraconiugale. “Del rapporto con Monia è stato riferito agli inquirenti con immediatezza” ha affermato.

Per il legale si tratta di una storia ormai chiusa e lontana nel tempo, come dimostrerebbero anche i messaggi del 2018 e del 2019 tra Antonella e un’amica. Collocarla a ridosso del delitto sarebbe, a suo avviso, una lettura forzata.

Facciolla ha descritto il suo assistito e la moglie come persone con gli strumenti culturali per affrontare qualunque crisi senza nemmeno concepire un gesto del genere, tantomeno coinvolgendo la figlia, e si è detto fiducioso nel lavoro prudente degli investigatori.