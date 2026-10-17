Caso ricina a Pietracatella, il diario di Alice Di Vita svela chi ha mangiato cosa nei giorni del veleno

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La pasta al pomodoro del 23, le cozze della vigilia, le polpette di tonno preparate dalla madre. Nei verbali dell’inchiesta sulla ricina di Pietracatella, Alice Di Vita ha ricostruito piatto per piatto i pasti di Natale, quando la madre Antonella Di Ielsi e la sorella Sara furono avvelenate. Un racconto meticoloso: chi cucinò cosa, chi mangiò cosa, chi portò cosa sulla tavola di casa.

Caso ricina a Pietracatella, il pranzo del 23 cucinato da Alice

Come riporta Repubblica, che ha potuto leggere le carte, la prima testimonianza della ragazza risale al 5 gennaio, quando era ricoverata per precauzione allo Spallanzani di Roma insieme al padre Gianni.

Mentre lui faticava a ricordare cosa ci fosse in tavola la sera del 23 dicembre, possibile momento dell’avvelenamento, Alice ha messo tutto in fila.

Quel giorno a pranzo aveva cucinato lei: “Ho fatto la pasta al pomodoro, l’abbiamo mangiata tutti e tre”, ha raccontato, riferendosi a sé, al padre e a Sara, con la madre rimasta nel suo studio a Campobasso.

Il diario di Alice Di Vita, la vigilia e i primi malori

Il 24 a pranzo, dallo zio materno, in tavola c’erano spaghetti alle vongole, impepata di cozze, seppie o calamari con le patate, ananas e panettone.

A cena, dalla nonna paterna, Antonella aveva preparato le polpette di tonno, con polenta e funghi, baccalà, rape e antipasti al salmone: “Sono sicura che gli alimenti descritti sono stati almeno assaggiati da tutti”.

La mattina di Natale la madre era già a letto e aveva vomitato, mezz’ora dopo è toccato a Sara, mentre il padre stava bene.

Il 27, quando anche Gianni ha iniziato a stare male, Alice si è ritrovata a chiamare da sola i soccorsi: la guardia medica le ha detto che per telefono non poteva aiutarla e il 118 che per quei sintomi non poteva mandare un’ambulanza. Sara è morta quella sera, la madre la mattina dopo.

Le cozze e il cesto di Natale, cosa ha detto Alice

È stata ancora lei a smontare l’ipotesi delle cozze portate a casa dai genitori dopo un pasto con i colleghi, su cui la famiglia aveva puntato all’inizio: “Abbiamo acclarato che le stesse erano state mangiate anche da mio zio Luigi, da mio nonno Salvatore e da me stessa”.

Dal cesto natalizio arrivato prima delle feste, ha detto di aver mangiato il miele e un panettone, mentre il vino “forse lo ha bevuto solo papà, mamma e Sara sicuramente no”.

Alice non è indagata: il fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico a Pietracatella è contro ignoti.