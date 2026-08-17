Caso ricina a Pietracatella, gli esami del sangue possono inguaiare Gianni Di Vita: "Senza veleno, ha finto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il giallo di Pietracatella, la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita avvelenate con la ricina, si avvicina a una possibile svolta. Si attendono i risultati degli esami ematici sui sopravvissuti Gianni e Alice Di Vita, condotti dal Robert Koch Institute, per capire se anche loro siano stati esposti al veleno e quale fosse il reale obiettivo del killer. Intanto emerge una lettura alternativa: in caso di mancato riscontro del veleno nel suo sangue, Gianni Di Vita potrebbe aver simulato la gastroenterite.

Pietracatella, in attesa di una svolta sul caso ricina

Dopo l’individuazione dell’alimento in cui sarebbe stata nascosta la ricina, aspetto emerso nei giorni scorsi, l’attenzione sul caso di Pietracatella si sposta ora sui risultati degli esami del sangue effettuati dai biologi del Robert Koch Institute di Berlino su Gianni e Alice Di Vita, marito e figlia maggiore di Antonella.

Durante la trasmissione “Vita in diretta”, l’inviato Simone Carusone ha spiegato che l’esito servirà a stabilire se anche loro abbiano sviluppato anticorpi contro il veleno, elemento che chiarirebbe se il piano dell’avvelenatore fosse rivolto solo alle due vittime o all’intero nucleo familiare.

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Secondo il giornalista, una volta arrivati questi riscontri gli investigatori potrebbero richiamare a breve alcune persone vicine alla famiglia già ascoltate in passato.

L’importanza degli esami del sangue

In studio, la criminologa Annamaria Giannini ha inquadrato il peso di questi accertamenti per il proseguimento delle indagini. “Trovare o meno gli anticorpi allarga o restringe i possibili responsabili” ha osservato.

“La metodologia investigativa viaggia su almeno due piste. Da una parte quella della prova scientifica: dove era la ricina, quello che è successo, se il padre e l’altra figlia erano coinvolti” ha aggiunto Giannini.

“Dall’altra sentire più persone possibili vicino alla famiglia per mettere insieme questi elementi. Se si riuscirà a farlo le tessere del puzzle permetteranno di avere sospetti più ristretti”.

Ipotesi su Gianni Di Vita

Oltre alla questione dell’individuazione dei veri obiettivi del killer, una lettura diversa è arrivata dall’avvocato Saverio Macrì, che ha rimesso in discussione il ricovero per gastroenterite di Gianni Di Vita nei giorni successivi ai decessi.

“Tutte le indagini sono circoscritte nell’ambito dei familiari o degli amici delle persone vicino ai familiari. Ma c’è una cosa fondamentale” ha sottolineato.

“Qualora non venisse rinvenuta la ricina nel padre bisognerà chiedersi se la gastroenterite per cui è stato ricoverato sia stata simulata, se fosse stata vera avrebbero dovuto trovare la ricina. Questo può essere determinante per capire se le sue dichiarazioni siano state mendaci o meno”.