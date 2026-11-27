Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Caso ricina a Pietracatella: Antonello Di Vita fa iniziare i malori di Antonella già nella notte del 24 dicembre, mentre il fratello Gianni ha sempre parlato della mattina del 25. Le due versioni a confronto dopo i lunghi interrogatori di Antonello, sentito per 13 ore a Campobasso e per altre 9 a Larino dalla procuratrice Antonelli e dalla Mobile.

Caso ricina a pietracatella, inconguenze tra i Di Vita

Nel giallo di Pietracatella c’è ora un problema di orari che riguarda i parenti più stretti delle vittime. L’ha fatto emergere un servizio di “Quarto Grado”, che ha messo a confronto le parole di Antonello Di Vita con quanto il fratello Gianni, marito e padre delle due vittime, ha sempre detto agli investigatori.

Antonello vive a Torino. Secondo lui, Antonella stava già male nelle ore successive alla cena della vigilia: “la sera del 24 abbiamo cenato tutti assieme a casa di mia madre e di Gianni; nessuno dei presenti a tavola ad esclusione di Gianni, Antonella e Sara è stato male. Ho rivisto mio fratello la mattina successiva e mi ha detto che Antonella era stata male tutta la notte e aveva vomitato moltissime volte”.

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Le versioni di Gianni e di Antonello

Il commercialista ed ex sindaco del paese ha dato un’altra cronologia, affermando agli inquirenti che la moglie ha cominciato a stare male soltanto la mattina di Natale. Nello stesso giorno c’è stato anche il primo passaggio in ospedale: tra le due versioni ci sono diverse ore, e in quest’inchiesta capire quando è stato dato il veleno è fondamentale.

Antonello ha raccontato anche le ore passate nell’ospedale di Campobasso, dove Sara è tornata il 27 dicembre in condizioni ormai critiche: “C’è stato un momento in cui Sara si è alzata dal letto e poi si è accasciata tra le mie braccia”. Il 24 novembre, ospite di “Dentro la notizia” su Canale 5, aveva detto di aver visto “cose brutte” durante quelle ore in ospedale; aveva aggiunto che a spaventarlo di più erano state le bugie raccontate dopo su quanto accaduto.

Due interrogatori fiume in sei giorni

Venerdì 20 novembre Antonello è rimasto per 13 ore in Questura a Campobasso per quella che è stata l’audizione più lunga dall’inizio dell’inchiesta. Il 26 novembre è stato sentito di nuovo come testimone, questa volta in Procura a Larino: è entrato verso le 15 ed è uscito poco prima di mezzanotte. A interrogarlo c’erano la procuratrice Elvira Antonelli e il capo della Squadra Mobile Marco Graziano.

Nei giorni precedenti la procuratrice era andata a Torino per ascoltare la moglie di Antonello, Simona, e Alice Di Vita, la figlia sopravvissuta. Antonello ha sempre difeso il fratello senza esitazioni: già dopo la prima audizione aveva detto che “lo sanno anche in Cina” che Gianni non avrebbe mai potuto fare una cosa simile. All’uscita da Larino ha detto poco: “Io ho chiesto di essere sentito, poi è giusto che ci siamo fatti questa approfondita discussione. Punto”.

Gianni Di Vita non è indagato e nel procedimento per duplice omicidio premeditato è parte offesa. Intanto il Robert Koch Institute di Berlino sta analizzando cinque dei 131 reperti presi nella casa di famiglia: una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti, un sacchetto di kefir, un cestino dei rifiuti e un pacchetto di guanti da lavoro.