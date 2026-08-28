Caso ricina a Pietracatella, l'ipotesi di un movente passionale e la "mano femminile": il giallo della busta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel caso della ricina a Pietracatella torna al centro dell’attenzione una busta fucsia sequestrata in casa Di Vita, tra i 131 reperti esaminati dagli inquirenti. Cresce intanto l’ipotesi di un movente passionale legato a una mano femminile, secondo il giornalista Stefano Zurlo. Sullo sfondo restano le piste legate a Gianni Di Vita e al parroco Don Stefano.

Pietracatella, movente passionale?

Tra i tanti dettagli emersi nell’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella, uno in particolare sta guadagnando peso agli occhi degli investigatori.

Si tratta di una busta di colore fucsia con una scritta, sequestrata nell’abitazione della famiglia Di Vita insieme ad altri 130 reperti. Se ne è parlato anche nella puntata della trasmissione “Morning News” di venerdì 28 agosto, che ha dedicato ampio spazio a questo elemento.

ANSA

Allo stesso tempo, si è affrontata la teoria di un possibile movente passionale dietro la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, avvelenate con la ricina a fine dicembre 2025. A lanciare l’ipotesi il giornalista Stefano Zurlo.

Il giallo della busta fucsia

L’inviato Vincenzo Rubano, in collegamento dalla Questura di Campobasso, ha inserito la busta in un quadro più ampio di reperti sotto esame.

“Sono stati contattati anche gli esperti tedeschi, che potrebbero inviare i risultati dei loro accertamenti nei prossimi giorni, in particolare quelli relativi a due borracce di alluminio e un contenitore in vetro con dei semi sequestrato nella casa di Gianni Di Vita” ha spiegato Rubano.

“A questo si aggiunge una busta di colore fucsia con una scritta, che può avere un ruolo determinante” ha aggiunto il giornalista.

Caso ricina, le ultime piste

Per ricostruire l’origine dell’oggetto, la trasmissione ha rintracciato la titolare di un negozio di abbigliamento frequentato da Antonella.

“Loro hanno preso da noi abiti da cerimonia, erano persone tranquille e gentili” ha raccontato la donna. “Antonella è venuta per il diciottesimo della ragazza, era una nostra cliente, veniva per acquistare abiti eleganti”.

Accanto alla pista sentimentale, restano aperti anche gli altri filoni d’indagine: quello legato all’ipotesi che il vero bersaglio del killer fosse Gianni Di Vita, ex sindaco del paese, e non solo moglie e figlia, e quello relativo al parroco Don Stefano, di cui si attende una nuova convocazione per chiarire i suoi contatti con l’entourage della famiglia.

Sul piano scientifico, si è tornati anche sugli esami tossicologici negativi effettuati su Di Vita e sulla figlia superstite Alice, un dato che potrebbe indicare tanto l’assenza di un contatto con il veleno quanto la scomparsa delle tracce a distanza di mesi.