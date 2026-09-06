Caso ricina a Pietracatella, la settimana chiave tra i risultati degli esami di Berlino e il nuovo testimone

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Pietracatella si sta per aprire una settimana cruciale per il duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. In Questura a Campobasso si attende la possibile audizione del nuovo testimone, il marito dell’insegnante amica di Gianni Di Vita, mentre sarebbero prossimi i risultati del Robert Koch Institut sui reperti con il veleno. La Procura di Larino, guidata da Elvira Antonelli, procede contro ignoti mentre si valuta anche la pista passionale.

Pietracatella, la settimana cruciale

Quella che sta per iniziare è potenzialmente la settimana decisiva per l’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella, il caso che dallo scorso dicembre tiene sotto i riflettori la provincia di Campobasso.

Al centro della vicenda ci sono le morti di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute dopo essere state avvelenate con la ricina, sostanza tossica di origine vegetale.

ANSA

Le due donne erano moglie e figlia dell’ex sindaco Gianni Di Vita, che la Procura di Larino considera parte lesa e non indagato nel procedimento, tuttora aperto contro ignoti per omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dall’uso di un veleno.

Ricina, atteso il possibile testimone chiave

Nelle prossime ore la Squadra Mobile di Campobasso potrebbe convocare per sommarie informazioni un uomo finora rimasto ai margini delle cronache.

Il nuovo testimone dovrebbe essere il marito dell’insegnante amica di Gianni Di Vita, tecnico di laboratorio in forza all’Istituto agrario di Riccia, la stessa struttura in cui la moglie insegna.

Gli inquirenti puntano sulla sua testimonianza per fare ordine tra alcune versioni divergenti raccolte nelle ultime settimane e per ricostruire più nel dettaglio la trama di rapporti, frequentazioni e contatti che ruota attorno alla famiglia Di Vita.

I risultati ufficiali degli esami

Parallelamente, entro i prossimi giorni sono attesi ulteriori riscontri dal Robert Koch Institut di Berlino, l’istituto federale tedesco incaricato di analizzare i reperti sequestrati nell’abitazione di via Risorgimento, salvo eventuali proroghe legate alla complessità degli accertamenti.

Gli esperti tedeschi devono chiarire attraverso quale alimento o oggetto la ricina sia entrata nell’organismo delle vittime e in che modo sia arrivata in casa, elementi che potrebbero orientare in modo decisivo le indagini su moventi e responsabili. Le domande aperte restano molteplici: chi ha ucciso Antonella e Sara, con quale scopo, e chi avrebbe avuto modo di introdurre il veleno nell’abitazione.

A coordinare il lavoro sono la procuratrice di Larino Elvira Antonelli e il dirigente della Squadra Mobile Marco Graziano. L’attenzione investigativa resta concentrata sulla cerchia di relazioni personali legate a Gianni Di Vita e alla docente sua amica, senza che ciò comporti, al momento, l’iscrizione di alcun nome nel registro degli indagati.