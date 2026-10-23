Caso ricina a Pietracatella, marito dell'amante di Gianni aveva incontrato Antonella prima della cena sospetta

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Il 22 dicembre 2025, il giorno prima della cena sospetta, Antonella Di Ielsi incontrò il marito dell’amante di Gianni Di Vita nello studio di commercialista di Campobasso. Un punto importante, questo, nelle indagini sul giallo della ricina di Pietracatella: resta da capire il motivo di quell’incontro, ora che è stata resa nota la relazione extraconiugale che l’ex sindaco aveva con la docente di matematica dell’Istituto Tecnico Agrario di Riccia (Campobasso).

L’incontro con il marito dell’amante

Come anticipato, gli inquirenti della Squadra Mobile di Campobasso, coordinati dalla Procura di Larino, hanno appurato che il 22 dicembre 2025 Antonella Di Ielsi incontrò il marito dell’amante di Gianni Di Vita nello studio da commercialista dell’ex sindaco, a Campobasso.

Cosa sia successo in quell’incontro è ancora oggetto di indagine. A rivelarlo è stato lo stesso marito della docente di matematica dell’Istituto Tecnico Agrario di Riccia, ascoltato dagli investigatori.

Questo dettaglio si rivela importante per due motivi: il primo è legato alla data. Come già detto, il giorno dopo, nella casa di Pietracatella, si sarebbe consumato il pasto incriminato.

Il secondo è invece legato ai ruoli delle persone presenti in quell’ufficio: Antonella Di Ielsi era al corrente del presunto tradimento di Gianni Di Vita? E il marito dell’insegnante, allo stesso modo, ne era consapevole?

Il commento del padre di Antonella Di Ielsi

Venerdì 23 ottobre Salvatore Di Ielsi, raggiunto dalle telecamere de La Vita in Diretta, ha detto la sua sul ruolo di Gianni Di Vita. “Non so se c’entra o non c’entra”, ma si dice convinto che la ricina non sia arrivata spontaneamente, in quella casa.

“Lui me l’ha detto personalmente, che lui in questa trama non c’entra”, ma lo accusa di aver ammesso “troppo tardi” il tradimento nei confronti della moglie.

Gli ultimi sviluppi del giallo della ricina di Pietracatella

Le novità dell’ultima settimana sono numerose: oltre all’ammissione di Gianni Di Vita del tradimento nei confronti della moglie, gli inquirenti hanno scoperto che la ricina cresce spontaneamente non lontano dall’Istituto Agrario di Riccia.

Nel frattempo Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, ha parlato di “ricostruzioni fantasiose”. Il legale, a Ore 14, ha detto che quelle sulla tardiva ammissione del suo assistito in merito al tradimento sono falsità, in quanto Di Vita ne avrebbe parlato con gli inquirenti “nell’immediatezza e nel perimetro corretto”.