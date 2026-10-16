Caso ricina a Pietracatella, mistero sui pc rubati nella scuola dove lavora la cugina di Gianni Di Vita

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Quarto giorno di perquisizioni in altrettante scuole nella zona di Pietracatella. Nell’ambito delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre 2025, la procura di Larino ha disposto l’analisi dei computer presenti in quattro istituti legati a delle persone coinvolte nella vicenda, per cercare eventuali tracce di ricerche online sul potente veleno. Ma a complicare le indagini ci sono 4 pc rubati a marzo nella scuola dove lavora la cugina di Gianni Di Vita: un normale furto, una semplice coincidenza, oppure c’è un collegamento con il caso?

Caso Ricina a Pietracatella, si cerca nei pc delle scuole

Proseguono le indagini sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella nel dicembre 2025.

Oggi, venerdì 16 ottobre, si sono concluse le perquisizioni in quattro scuole della zona disposte dalla procura di Larino.

ANSA

Nel centro del mirino i computer di quattro istituti scolastici in cui hanno operato diverse persone coinvolte nella vicenda, in ruoli diversi.

Gli investigatori sono a caccia di possibili tracce digitali riconducibili a ricerche online sul potente veleno che ha ucciso madre e figlia.

Quarto giorno di perquisizioni nelle scuole

Questa mattina è toccato al liceo delle scienze umane di Casacalenda, a una trentina di chilometri da Pietracatella.

Si tratta dell’istituto in cui insegna la cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, già sentita più volte dagli inquirenti.

Qui gli investigatori avrebbero anche fatto la copia forense di un notebook, ma non è noto da chi sia stato utilizzato.

Nei giorni scorsi le perquisizioni hanno interessato l’istituto agrario di Riccia, dove lavora come tecnico di laboratorio il marito dell’insegnante amica di Gianni Di Vita; il liceo scientifico di Riccia, dove insegna la donna; il liceo classico di Campobasso, frequentato fino allo scorso anno da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.

Pc rubati nella scuola dove lavora la cugina di Gianni Di Vita

Ma a complicare gli accertamenti c’è il furto di quattro pc avvenuto tempo fa nel liceo di Casacalenda.

Lo scorso marzo ignoti si sono introdotti nei locali, portando via quattro computer. Un furto regolarmente denunciato e già al centro di indagini da parte delle forze dell’ordine.

I dispositivi spariti nel nulla lasciano un buco insanabile nell’acquisizione delle prove, alimentando dubbi sulla reale natura dell’episodio e sul possibile collegamento con il caso di Pietracatella.

È stato un semplice furto o un’azione mirata a eliminare elementi compromettenti? Un’altra domanda che si aggiunge alle tante a cui dovranno rispondere gli investigatori.