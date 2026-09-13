Caso ricina a Pietracatella, nuova audizione in Questura e ricerche sul veleno dai computer di una scuola

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nuova audizione nell’inchiesta della Procura di Larino sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Una persona molto vicina a Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stata ascoltata per circa quattro ore negli uffici della squadra mobile di Campobasso. Dagli accertamenti informatici emergono intanto ricerche sul veleno partite dai computer di una scuola della zona.

La nuova audizione negli uffici della squadra mobile

Come riporta Tgcom24, la donna è stata convocata come persona informata sui fatti e non risulta indagata.

Si tratta di un’amica d’infanzia del commercialista, già ascoltata dagli inquirenti in più occasioni nei mesi scorsi.

Le domande avrebbero riguardato in particolare i suoi rapporti con l’uomo e con la moglie, perché secondo quanto si apprende la relazione fra le due donne era diventata difficile, al punto che non si rivolgevano più la parola.

L’audizione rientra negli approfondimenti sulle relazioni personali delle persone più vicine alla famiglia, uno dei filoni su cui si concentra il lavoro degli investigatori.

Le ricerche sulla ricina partite dai computer di una scuola

Nelle prossime ore dovrebbe essere ascoltato anche il marito della donna, che lavora nello stesso istituto.

La scuola è entrata nell’inchiesta dopo che dagli accertamenti informatici è emerso come da alcuni computer presenti nell’edificio sarebbero state effettuate ricerche e richieste di informazioni proprio sulla ricina, la tossina che ha ucciso madre e figlia.

Per ricostruire l’origine e la riconducibilità di alcune tracce telematiche sono stati attivati anche canali di cooperazione internazionale.

È uno dei passaggi più delicati dell’indagine, perché dall’attribuzione di quelle ricerche può dipendere una svolta.

L’inchiesta resta contro ignoti e i prossimi passi

Il fascicolo aperto dalla procuratrice Elvira Antonelli ipotizza il duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico e resta formalmente a carico di ignoti.

Nessuna delle persone finora convocate è iscritta nel registro degli indagati e tutte hanno deposto come testimoni, con l’obbligo di dire la verità.

L’autopsia, contenuta in una perizia di quasi 900 pagine, aveva già stabilito che la dose somministrata era letale e che per le due vittime non c’era possibilità di salvezza.

Restano attesi i risultati definitivi degli esami condotti in Germania sul vettore attraverso cui il veleno è arrivato in casa.