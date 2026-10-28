Caso ricina a Pietracatella, parla l’avvocato di Gianni Di Vita: “Dubbi sui tempi dell’avvelenamento”

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Il decesso di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuto il giorno di Natale 2025 a Pietracatella, resta avvolto dai dubbi. L’ipotesi è che le donne siano morte perché avvelenate dalla ricina, che avrebbero ingerito proprio durante uno dei pasti festivi. Vi sono tuttavia dubbi sull’ora della presunta intossicazione e quella in cui le vittime hanno iniziato a manifestare i primi sintomi, così come sottolineato dall’avvocato di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara.

I dubbi riguardo le donne morte avvelenate

Nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre, Gianluigi Nuzzi ha ospitato nel talk show Dentro la notizia, in onda su Canale 5, l’avvocato Vittorino Facciolla.

Il legale ha assunto il ruolo di difensore di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita e, nel corso della trasmissione, ha espresso dubbi riguardo il presunto avvelenamento da ricina.

“Non ci sono pubblicazioni di studi in relazione agli effetti della ricina, non c’è alcuna bibliografia che può essere rilevante per garantirci una certezza rispetto alle manifestazioni patologiche e agli esiti dell’avvelenamento” ha spiegato.

Gli studi attuali, prosegue Facciolla, “ci dicono che la patologia si manifesta entro dieci giorni” dall’avvenuta assunzione della sostanza.

Tempistiche non compatibili “con gli effetti registrati su Antonella sopo 36 ore, alle 9 del mattino del 25 e su Sara, a mezzogiorno del 25, ovvero dopo oltre 40 ore”.

Gianni Di Vita “non sarà indagato”

L’avvocato Facciolla si mostra sicuro dell’innocenza del proprio assistito e afferma: “Non credo che Gianni Di Vita sarà mai indagato”.

Il legale prende infine le distanze dai pettegolezzi riguardanti una presunta infedeltà di Di Vita nei confronti della moglie deceduta.

“Mi sembra che le fantasie stiano prendendo sempre più piede. – ha dichiarato – Gianni ha messo a disposizione il suo telefono da aprile, 10 mesi fa, se ci fossero stati altri rapporti, diversi o da attenzionare, sarebbe emerso da subito, immediatamente”.

Quella riguardante un possibile avvelenamento volontario da parte del marito, appare al legale come “una narrazione spinta, ingiustificata e francamente falsa”.

Le indagini sulla ricina a Pietracatella

Al momento sono due i filoni di indagine aperti. Il primo vede indagati per omicidio colposo cinque medici dell’ospedale Cardarelli, dove le due donne morirono.

Il secondo filone, tutt’ora contro ignoti, parla di omicidio premeditato volontario e ipotizza un avvelenamento pianificato a scapito delle due donne.

Sono in corso gli accertamenti sulla presenza di ricina nella casa di Pietracatella, affidati agli esperti del Robert Koch Institute di Berlino; mentre gli inquirenti italiani stanno ascoltando da mesi centinaia di testimoni e persone informate sui fatti.