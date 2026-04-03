Caso ricina a Pietracatella, per noto medico influencer "diagnosi impossibile": la previsione sull'inchiesta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Se da un lato si rincorrono le notizie, dall’altra c’è chi prova, almeno sui social, a rimettere ordine. La tragedia di Pietracatella riempie le prime pagine dei quotidiani: madre e figlia, si scrive, sarebbero morte per avvelenamento dopo aver ingerito ricina insieme al pasto consumato il 23 dicembre. Per l’ex medico Alessandro Barelli, però, dal mondo dell’informazione arriva un po’ di confusione: intuire che dietro una gastroenterite ci fosse lo zampino della ricina sarebbe stato “assolutamente impossibile”.

La verità su Pietracatella secondo un ex medico

Giovedì 2 aprile Alessandro Barelli, ex medico ed ex primario e ora divulgatore sui social, ha pubblicato su Instagram un video per rimettere ordine tra le notizie che in questi giorni stanno arrivando sulla tragedia di Pietracatella (Campobasso), dove Antonella Di Jelsi (50 anni) e la figlia Sara Di Vita (15) sono morte dopo aver consumato un pasto pre-natalizio il 23 dicembre.

A dare uno slancio alla mole di informazioni è stato il risultato degli esami di laboratorio arrivati nei giorni scorsi, secondo i quali nel sangue delle due vittime sarebbero state trovate tracce di ricina, una proteina letale.

Nel suo video, Barelli parla delle “responsabilità dei sanitari che hanno gestito il quadro e che poi sono stati indagati per omicidio colposo“. Quindi ritorna a dicembre 2025, quando madre e figlia sono arrivate al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso.

“La sindrome gastroenterica acuta dopo ingestione di ricina è assolutamente identica a tutte le altre sindromi gastroenteriche”, spiega l’ex medico, quindi sottolinea che non ci sarebbe “niente di strano” nel fatto che i sanitari abbiano rimandato a casa la donna e la figlia.

La precisazione sulla ricina

“Anche se avessero pensato alla ricina, non avrebbero potuto fare nulla”, continua Barelli per sottolineare che individuare il problema con una prima visita, anche se approfondita, non avrebbe probabilmente evitato il tragico epilogo della vicenda. Questo perché “non ci sono antidoti“, precisa.

Poi una riflessione: “Secondo te è possibile che nel 2026 una medica o un medico del pronto soccorso di fronte a una gastroenterite gli venga in mente la ricina?”. Barelli risponde: “Te lo dico io, è assolutamente impossibile“, anche perché la ricina “è una cosa abbastanza rara” anche “tra le armi non convenzionali”.

Madre e figlia morte avvelenate? L’invito alla cautela

Repubblica ha raccolto le parole di Elvira Antonelli, procuratrice di Larino, che ha precisato che “abbiamo soltanto avuto un’anticipazione sulla non negatività a quella sostanza”, quindi è ancora presto per sostenere che “madre e figlia siano state avvelenate con la ricina”.

Per avere più certezze bisogna attendere “l’esito dell’autopsia completo delle conclusioni degli esperti di Pavia”, ovvero del centro antiveleni Maugeri. In poche parole: dai campioni di sangue è stata confermata la non negatività alla ricina, ma non la positività accertata.