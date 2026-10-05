Caso ricina a Pietracatella, perché anche Gianni Di Vita potrebbe essere stato avvelenato: parla Locatelli

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La ricina trovata nel sangue di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia di Pietracatella morte avvelenate tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale di Campobasso, è un caso senza precedenti nella letteratura scientifica. Lo dice senza mezzi termini Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, che ha coordinato il team responsabile delle analisi. E che non esclude che anche il padre, Gianni Di Vita, possa essere stato esposto al veleno.

Perché la ricina è una sfida per i medici

Il caso di Pietracatella è particolarmente difficile perché la ricina, spiega Locatelli parlandone con Il Messaggero, è una proteina estremamente difficile da ricercare, identificare e quantificare.

Non è, ovviamente, la prima volta al mondo che qualcuno rimane avvelenato o intossicato con la ricina. Ma, per esempio, nei precedenti sette casi italiani pubblicati nel 2025 la situazione era diversa: le vittime avevano raccontato di aver ingerito i semi della pianta e questo aveva permesso ai medici di intervenire rapidamente orientando le cure.

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Diagnosi e trattamento nel caso Pietracatella

Locatelli spiega poi che anche in caso di diagnosi corretta madre e figlia non potevano comunque essere salvate: “È ovvio che l’anamnesi è una delle cose fondamentali per poter scegliere i trattamenti. Ma io penso che la concentrazione di ricina che abbiamo trovato nelle vittime sia così alta che a questi livelli non si sarebbero potute salvare. Poi però non entro nel merito di quelli che sono i principi che applica la legge sull’intervento medico, le tempistiche, la tipologia di cure somministrate”.

Oggi per le cure ricevute da Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono cinque i medici finiti sotto indagine. L’ipotesi accusatoria è di omicidio colposo.

Gianni Di Vita

Locatelli aggiunge un dettaglio sulla posizione di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita: ad oggi non si può escludere che anche lui sia stato avvelenato.

“Il campione di sangue da noi analizzato era stato precedentemente mantenuto a 4 gradi, invalidandone l’attendibilità”, dice Locatelli. “Anche se avesse ingerito il veleno, potrebbe essere sopravvissuto perché l’assorbimento gastrico varia da individuo a individuo, in base allo stato di salute, alla quantità di sostanza assunta, al peso corporeo: l’effetto della stessa dose cambia da una persona che pesa 50 chili a una che ne pesa 100″.

Gianni Di Vita non è indagato, ma viene sottoposto a continui interrogatori e perquisizioni da parte della Procura.