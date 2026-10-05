Caso ricina a Pietracatella, perché anche Gianni Di Vita potrebbe essere stato avvelenato: parla Locatelli
Le analisi sul sangue di Gianni Di Vita non consentono di escludere un'avvelenamento da ricina. Lo spiega il dottor Carlo Locatelli
La ricina trovata nel sangue di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia di Pietracatella morte avvelenate tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale di Campobasso, è un caso senza precedenti nella letteratura scientifica. Lo dice senza mezzi termini Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, che ha coordinato il team responsabile delle analisi. E che non esclude che anche il padre, Gianni Di Vita, possa essere stato esposto al veleno.
- Perché la ricina è una sfida per i medici
- Diagnosi e trattamento nel caso Pietracatella
- Gianni Di Vita
Perché la ricina è una sfida per i medici
Il caso di Pietracatella è particolarmente difficile perché la ricina, spiega Locatelli parlandone con Il Messaggero, è una proteina estremamente difficile da ricercare, identificare e quantificare.
Non è, ovviamente, la prima volta al mondo che qualcuno rimane avvelenato o intossicato con la ricina. Ma, per esempio, nei precedenti sette casi italiani pubblicati nel 2025 la situazione era diversa: le vittime avevano raccontato di aver ingerito i semi della pianta e questo aveva permesso ai medici di intervenire rapidamente orientando le cure.
Diagnosi e trattamento nel caso Pietracatella
Locatelli spiega poi che anche in caso di diagnosi corretta madre e figlia non potevano comunque essere salvate: “È ovvio che l’anamnesi è una delle cose fondamentali per poter scegliere i trattamenti. Ma io penso che la concentrazione di ricina che abbiamo trovato nelle vittime sia così alta che a questi livelli non si sarebbero potute salvare. Poi però non entro nel merito di quelli che sono i principi che applica la legge sull’intervento medico, le tempistiche, la tipologia di cure somministrate”.
Oggi per le cure ricevute da Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono cinque i medici finiti sotto indagine. L’ipotesi accusatoria è di omicidio colposo.
Gianni Di Vita
Locatelli aggiunge un dettaglio sulla posizione di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita: ad oggi non si può escludere che anche lui sia stato avvelenato.
“Il campione di sangue da noi analizzato era stato precedentemente mantenuto a 4 gradi, invalidandone l’attendibilità”, dice Locatelli. “Anche se avesse ingerito il veleno, potrebbe essere sopravvissuto perché l’assorbimento gastrico varia da individuo a individuo, in base allo stato di salute, alla quantità di sostanza assunta, al peso corporeo: l’effetto della stessa dose cambia da una persona che pesa 50 chili a una che ne pesa 100″.
Gianni Di Vita non è indagato, ma viene sottoposto a continui interrogatori e perquisizioni da parte della Procura.