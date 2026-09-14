Caso ricina a Pietracatella, rabbia della zia di Antonella: "Svolta vicina? Lo dicono sempre e poi non è vero"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il caso ricina a Pietracatella è sempre più insostenibile anche per amici e familiari della famiglia Di Vita, devastata dalla tragedia. A testimoniarlo in televisione è una zia, che ha pronunciato parole durissime su chi ha ucciso Antonella Di Ielsi e la figlia Sara. Intanto la Procura di Larino stringe il cerchio: la docente amica del marito è stata ascoltata per oltre quattro ore, mentre si attendono gli esiti delle analisi tossicologiche da Berlino sui 131 reperti sequestrati.

Pietracatella, il caso ricina ancora senza soluzione

Il giallo della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a fine dicembre 2025 a Pietracatella, in provincia di Campobasso, continua a essere uno degli argomenti di approfondimento trattati dalla trasmissione “Dentro la Notizia” su Canale 5.

Nell’ultima puntata è intervenuta una parente, zia Lina, che ha raccontato il peso emotivo lasciato dalla vicenda e ha espresso parole durissime nei confronti di chi, secondo lei, si sta ancora nascondendo dietro il silenzio.

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“Non riesco nemmeno più a dormire, Antonella ce l’ho sempre vicina” ha raccontato. “Sarà l’incubo che ho avuto, che andiamo in chiesa insieme. E parliamo di Antonella… ma quella bambina? Che peccato ha fatto? 15 anni…”

Lina era riuscita a stabilire un contatto durante le vacanze natalizie, ma non a sincerarsi delle condizioni di Antonella. “A Natale le ho fatto gli auguri come sempre, però per telefono, le ho scritto”.

La frustrazione dei parenti

Sul fronte delle indagini, fra amici e familiari regna un clima di rassegnazione. La zia si è detta convinta che i responsabili non verranno mai identificati né puniti davvero.

“Secondo me non usciranno” ha affermato, “dicono che ci sono sempre vicini, e poi non è vero. Per me non dovrebbero più uscire, dovrebbero sprofondare sotto terra. Si dovrebbero convertire in un modo o nell’altro, sempre che sappiamo chi è… ma come si dice, chi ha fatto una cosa del genere, non lo farà né adesso, né mai”.

La donna dubita che chi c’è dietro alla tragedia possa avere rimorsi di coscienza. “Andare dalla polizia? Così dovrebbero fare. Io penso che a tutto c’è una fine. Ma qui, non la vedo”.

La procura stringe il cerchio

Nel frattempo le indagini della Procura di Larino, guidata da Elvira Antonelli, si sono intensificate nelle ultime settimane attorno all’ipotesi di un movente passionale.

Gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno ascoltato per oltre quattro ore una professoressa di matematica dell’Istituto Agrario di Riccia, amica di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara. Era già interrogata in precedenza e ritenuta una testimone chiave per chiarire possibili discrepanze nelle dichiarazioni raccolte finora.

Parallelamente è stata riconvocata per la quarta volta Laura Di Vita, cugina dell’uomo che lo aveva ospitato dopo il sequestro dell’abitazione familiare, insieme a un’altra parente coinvolta per incrociare i riscontri.

Resta ancora fondamentale l’esito delle analisi condotte dal Robert Koch-Institut di Berlino sui 131 campioni prelevati in casa, indispensabili per stabilire con che modalità sia stata somministrata la sostanza tossica.