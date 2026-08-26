Caso ricina a Pietracatella, sequestrata busta col nome Monique in casa Di Vita: il punto sulle indagini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso ricina a Pietracatella continua a tenere banco, in attesa di novità decisive che possano chiarire le circostanze della morte per avvelenamento di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Le attenzioni degli investigatori sono concentrate su una busta col nome “Monique”, ma non solo.

Il punto sulle indagini sul caso ricina a Pietracatella

A fare il punto sulle indagini sul caso ricina a Pietracatella è stata la trasmissione Mediaset Morning News, nella puntata di mercoledì 26 agosto.

Il lavoro degli esperti tedeschi in ausilio agli investigatori italiani che indagano sul caso Pietracatella continua e si starebbe concentrando su tre oggetti in particolare: una borraccia in alluminio bianca, una borraccia in plastica nera e un contenitore in vetro sequestrato nell’appartamento sottostante, quello della mamma di Gianni Di Vita, con all’interno dei semi la cui natura non è stata ancora precisata.

Le attenzioni degli inquirenti si stanno concentrando anche su una busta sequestrata nel salotto dell’abitazione della famiglia Di Vita, su cui è presente un nome: “Monique”, che potrebbe essere il diminutivo di nomi già emersi durante le indagini. Sono stati effettuati tamponi per rilevare eventuali tracce di ricina ma sulla questione della busta vige il massimo riserbo.

Sono stati anche eseguiti accertamenti nello studio commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, sopravvissuto assieme all’altra figlia Alice. Lo studio si trova davanti all’abitazione e un sopralluogo c’è stato anche nel giardino lì nelle vicinanze: anche in questo caso si è ricorso ai tamponi per rilevare eventuali tracce del veleno.

Le prossime audizioni sul caso Pietracatella

Quella di mercoledì 26 agosto si preannuncia come una giornata importante per gli inquirenti che indagano sul caso Ricina a Pietracatella: è previsto, infatti, un briefing operativo in Procura e sono in programma alcune audizioni.

Nello specifico, dovrebbero essere ascoltate alcune amiche che frequentavano la parrocchia assieme ad Antonella Di Ielsi.

In forse, invece, l’audizione del marito dell’amica d’infanzia di Gianni Di Vita, già slittata diverse volte.

Le dichiarazioni del fratello di Antonella Di Ielsi

La trasmissione Mediaset ha intervistato il fratello di Antonella Di Ielsi, Luigi.

Le sue parole: “Non so se la svolta è vicina, speriamo. Con Gianni e mia nipote ci parlo, ma finché non uscirà qualcosa non mi sembra il caso di parlare delle indagini”.