Caso ricina a Pietracatella, un nuovo testimone si presenta in Questura e spunta anche una lettera anonima

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Un nuovo testimone si è presentato in Questura per parlare del caso della madre e della figlia uccise a Pietracatella, avvelenate dalla ricina. Si tratterebbe di una persona molto vicina alla famiglia delle vittime. Intanto l’inchiesta per duplice omicidio premeditato nei confronti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita è ancora contro ignoti.

Un nuovo testimone sul caso Pietracatella

A Dentro la notizia, l’inviato ha rivelato che in Questura si è presentato un testimone, una persona molto vicina alla famiglia Di Vita.

La persona sarebbe andata di sua spontanea volontà a riferire notizie importanti che riguarderebbero i legami interni al nucleo familiare delle vittime.

ANSA

Sempre l’inviato del programma televisivo ha poi affermato che, nei giorni scorsi, sarebbe arrivata una lettera anonima agli investigatori.

Non è ancora chiaro cosa abbia detto il nuovo testimone agli inquirenti, ma la soluzione del caso sembrerebbe sempre più vicina.

Le indagini

L’impressione è che stia cadendo il muro del silenzio che, a sei mesi dalla morte di madre e figlia a Pietracatella, ha mantenuto chiuse le bocche di concittadini e conoscenti.

A due mesi esatti di distanza dalla prima riunione, il 29 giugno si terrà un nuovo vertice degli investigatori e degli esperti che sono al lavoro per fare luce sul giallo di Pietracatella.

Da Campobasso partiranno gli uomini della Squadra Mobile e nelle stanze del Maugeri incontreranno i nuovi consulenti nominati dalla procura, i super esperti di Berlino che lavoreranno insieme agli italiani, guidati da Carlo Locatelli. L’occasione ufficialmente sarà il conferimento dei nuovi incarichi, ma è ovvio che quell’incontro servirà anche per fare il punto della situazione.

A fine giugno inoltre arriveranno i risultati delle autopsie, dopo le tre proroghe già accordate in passato.

Le piante di ricina a Pietracatella

Recentemente si è inoltre scoperto che una pianta di ricino si trova in un terreno agricolo situato a circa quindici chilometri da Pietracatella.

Il proprietario ha spiegato che era stata coltivata anni prima seguendo una tradizione contadina ancora diffusa in alcune aree rurali.

Secondo gli usi del passato, il ricino sarebbe utilizzato come deterrente naturale contro le talpe che danneggiano orti e coltivazioni. Questa pratica sarebbe stata confermata anche da altri residenti della zona, secondo i quali la pianta veniva spesso collocata ai margini dei campi proprio per tenere lontani gli animali scavatori.

Dal punto di vista investigativo, il ritrovamento non dimostra alcun collegamento diretto con il duplice decesso, ma conferma un elemento di una delle ipotesi prese in considerazione: ovvero che la materia prima è reperibile anche localmente.