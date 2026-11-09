Caso ricina, Gianni Di Vita torna a vivere nella casa dissequestrata: la reazione dei familiari di Antonella

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Terminati gli accertamenti delle forze dell’ordine su possibili tracce di ricina e altri eventuali indizi, Gianni Di Vita è potuto tornare a vivere nella casa di Pietracatella nella quale ha abitato per trent’anni. “Non ci aspettavamo il dissequestro della casa”, ha detto la cognata Giovanna, raggiunta dalle telecamere di Dentro la notizia.

Gianni Di vita torna a casa

“In questi dieci mesi io ho cambiato quattro case, non so se ve ne rendete conto. Com’è possibile vivere così da non imputato?”, è sbottato Gianni di Vita di fronte ai giornalisti che lo incalzavano per raccogliere una battuta sul suo ritorno a casa a ridosso del primo anniversario della morte di moglie e figlia. “Se io non volessi la verità vuol dire che avrei qualcosa da nascondere. Certo che la voglio!”, ha aggiunto Gianni Di Vita.

C’è, nell’uomo, la speranza che si sia trattato di un tragico incidente e non di un duplice assassinio: “Un omicidio premeditato? Io sono un padre, sono un marito. Sapere che è stato commesso un delitto per me sarebbe una seconda tragedia. Ma è possibile che non si capisca questo?”.

ANSA

La reazione della cognata Giovanna

Giovanna, la cognata di Antonella Di Ielsi, ha espresso sorpresa per il dissequestro della casa. Poi, ai microfoni di Dentro la notizia, ha aggiunto: “Non lo so che sensazione posso provare, passavamo il Natale sempre insieme. Sicuramente rientreremo lì, anche se farà molto male”.

Gianni Di Vita esasperato dalla stampa

Da dieci mesi, Gianni Di Vita viene assediato dai media e di fronte alle telecamere alterna risposte affrettate a silenzi ed esasperazione. In uno dei recenti confronti con i giornalisti, l’uomo se l’è presa con la proliferazione di notizie, vere o presunte: “Ogni giorno ne esce una nuova sulla stampa: dal segreto custodito da Sara al politico coinvolto. Posso rettificare tutti i giorni quello che la stampa si inventa oppure ricostruisce?”.

Ancora prima, aveva lanciato un appello ai giornalisti che continuano a seguirlo e incalzarlo, per strada a Pietracatella così come di fronte al palazzo della Procura: “Datemi fiducia un attimo, per un secondo pensate che io sia innocente“, li aveva esortati.