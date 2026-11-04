Caso ricina, spuntano libri sulle morti di Pietracatella: uno degli scrittori convocato in Questura

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tre libri sul caso di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina, scatenano la rabbia di Pietracatella, dove si invita al boicottaggio. Uno degli autori, Agostino Rocco, è stato convocato in questura. L’inchiesta della Procura di Larino resta contro ignoti, in attesa dei risultati del Robert Koch Institute.

Pietracatella, tre libri sul caso

Gli scaffali svuotati in poche settimane e il paese non ci sta. Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono morte a fine dicembre 2025 dopo aver ingerito ricina. Il loro duplice avvelenamento è già arrivato in libreria, quando l’inchiesta è ancora lontana da una conclusione. A Pietracatella la reazione è stata durissima: aumentano gli inviti a non comprare i volumi e gli attacchi personali agli autori, descritti come persone pronte a fare cassa sul dolore di una famiglia.

I titoli contestati dalla comunità sono tre. Il primo è “Uno di noi. Il giallo di Pietracatella. Il beneficio del dubbio”, dell’avvocato Francesco Mancini. Il secondo è “Pietracatella. Il veleno dentro casa”, del criminologo Aldo Di Giacomo. Il più contestato, però, è “L’assassino di Pietracatella” di Agostino Rocco, giornalista di Isernia e direttore della biblioteca provinciale della città.

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Nessuno dei tre testi indica un colpevole: si tratta di ricostruzioni, ognuna con la propria chiave di lettura, di un’indagine che per ora procede contro ignoti. Fuori dal Molise, intanto, la curiosità dei lettori premia gli autori: su Amazon gli ordini sono centinaia e in diverse librerie le copie sono già finite.

Ricina, l’autore convocato in Questura

Rocco ha risposto alle critiche con una lettera aperta agli abitanti. “Mi accusate di aver scritto dei fatti di Pietracatella per soldi e gloria. Non ne ho bisogno” ha dichiarato. “Ho scritto perché se non fissi i fatti mentre accadono resta solo il rumore. E di rumore a Pietracatella, definito paese omertoso, ne abbiamo fin troppo”.

Mercoledì 4 novembre gli investigatori lo hanno ascoltato nella questura di Campobasso: i motivi della convocazione non sono stati resi noti. È probabile che gli inquirenti gli abbiano chiesto spiegazioni su circostanze e ipotesi raccontate nel volume. Al Tg Molise, Rocco ha detto di pensare di essere stato chiamato “perché ho detto qualcosa che non dovevo”. Ha però negato di aver accusato qualcuno in particolare. “Non sono così stupido alla mia età a pagare i danni a qualcuno”.

L’autore ha difeso anche il marito e padre delle vittime, commercialista ed ex sindaco del paese, che non è indagato ed è parte offesa nel procedimento. “Per me Gianni Di Vita è una persona perbene”. Ha poi riconosciuto quanto poco possa sapere chi segue il caso da fuori: “Noi sappiamo molto meno di quello che sanno loro. Un conto è avere gli indizi e un conto poi di portare delle prove in tribunale, magari in Corte d’Assise”.

I libri sono solo l’ultimo capitolo di un’attenzione mediatica che dura da mesi. Ai programmi televisivi che seguono l’inchiesta passo dopo passo si sono aggiunti i creator di true crime, con video su YouTube, ricostruzioni e analisi sui social. L’interesse resta alto perché molte domande non hanno ancora risposta: non si sa come il veleno sia stato fatto assumere alle vittime, dove sia stato trovato e chi lo abbia portato in casa Di Vita.