Caso Rocchi, Beppe Marotta difende l'Inter: "Siamo estranei ai fatti, sempre agito con massima correttezza"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Beppe Marotta è intervenuto per la prima volta sul caso Rocchi. Lo ha fatto prima di Inter-Torino. Ha dichiarato di apprendere tutto dalla stampa, per questo le dichiarazioni “ci meravigliano”. Il presidente nerazzurro ha fatto riferimento a episodi della scorsa stagione, evidenziando il fatto che l’Inter non avrebbe ricevuto trattamenti di favore, come nel caso Inter-Roma. Ha poi aggiunto di essere tranquillo e che l’Inter è “estranea e sarà estranea anche in futuro”.

Marotta sul caso Rocchi

Beppe Marotta, prima di Inter-Torino, ha rilasciato una dichiarazione in merito all’inchiesta che ha travolto gli arbitri italiani e che coinvolge, tra gli altri, anche il nome dell’Inter. Il caso Rocchi, che presume designazioni di arbitri graditi alla squadra, è stato affrontato come tema ai microfoni di Sky Sport.

Marotta ha respinto ogni accostamento dell’Inter alla vicenda. Tra gli episodi al centro dell’inchiesta ci sono delle vicende legate all’Inter, come Bologna-Inter e la semifinale di Coppa Italia Inter-Milan.

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Per questo le dichiarazioni di Marotta erano molto attese e questi ha deciso di rivendicare la correttezza dell’Inter. “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi e sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti”, ha dichiarato.

L’esempio di Inter-Roma

Alcuni episodi della scorsa stagione, secondo quanto dichiarato dal presidente nerazzurro, sosterrebbero proprio la tesi che l’Inter non avrebbe avuto alcun trattamento di favore.

L’episodio citato da Marotta è Inter-Roma, in particolare il rigore non concesso. Dichiara infatti: “Dopodiché è chiaro che l’anno scorso oggettivamente abbiamo avuto, e non è per lamentarci, decisioni avverse, direi anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali, come il rigore non dato in Inter-Roma”.

Per questo, alla luce anche dei fatti precedenti, Marotta si dice tranquillo che l’Inter sia estranea e che lo sarà anche in futuro. “Noi oggi siamo qua a pensare a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa”, ha concluso.

Il presunto accordo a San Siro

Marotta affronta poi il tema dell’incontro a San Siro. C’è infatti il possibile collegamento dell’Inter alla vicenda per via del presunto incontro a San Siro indicato nelle carte della Procura.

Anche in questo caso, Marotta si dice sorpreso perché non trova un collegamento e per questo non vuole entrare nel merito. “Abbiamo appreso tutto dai giornali, non mi addentro”, ha dichiarato.

Ci tiene però a rassicurare i tifosi e riporta il discorso sulla partita. “Ribadisco ancora una volta come noi abbiamo agito nella massima correttezza“, ha quindi aggiunto.