Caso Sangiuliano-Boccia, chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice: 5 ipotesi di reato fra cui stalking

Aggiornamenti sul caso Sangiuliano – Boccia: la Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditrice. A Maria Rosaria Boccia vengono contestate cinque ipotesi di reato: stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni eventi.
- Caso Sangiuliano – Boccia: la Procura chiede il rinvio a giudizio
- Le ipotesi di reato: figura anche lo stalking
- Dalla presunta nomina allo scontro con l’ex ministro
Novità sul caso Sangiuliano – Boccia, a poco più di un anno dalla vicenda che vide protagonisti l’imprenditrice e l’ormai ex Ministro della Cultura.
La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia, contestandole una lunga serie di ipotesi di reato.
Boccia risulta indagata a seguito della denuncia presentata dallo stesso Sangiuliano.
Le parti offese che figurano nel procedimento sono Federica Corsini, la moglie dell’ex Ministro, e Francesco Gilioli, ex capo di gabinetto del Ministro della Cultura.
Le ipotesi di reato: figura anche lo stalking
Cinque sono le ipotesi di reato contestate a Maria Rosaria Boccia: stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni eventi.
Sono stati messi agli atti alcuni episodi specifici, secondo i quali Boccia avrebbe attuato comportamenti vessatori nei confronti di Gennaro Sangiuliano.
Il fascicolo riporta, tra i vari episodi, anche quello della presunta aggressione avvenuta nel luglio 2024, a seguito della quale l’ex Ministro avrebbe riportato una ferita alla testa.
Boccia, comunque, ha da sempre respinto ogni accusa.
Dalla presunta nomina allo scontro con l’ex ministro
Il caso Boccia – Sangiuliano esplose poco più di un anno fa, quando l’imprenditrice, con un post sui social, annunciò la sua nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi.
All’epoca, l’entourage dell’ex Ministro smentì la nomina, ma Boccia contrattaccò pubblicando documenti per confermare il suo presunto coinvolgimento in attività istituzionali.
Gennaro Sangiuliano cercò di fare chiarezza confermando che non c’era stata alcuna nomina ufficiale, tuttavia si dimise il 6 settembre 2024 e, due settimane dopo, denunciò l’imprenditrice.