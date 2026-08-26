Caso scontrino a Riccione, polemica sul video di risposta alla cliente: "Oggi uova sono le più richieste"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Faccia a faccia tra la cliente insultata in una comanda a Riccione e il titolare del locale. Nonostante il tentativo del proprietario di ridimensionare l’episodio a uno sbaglio del cameriere 17enne reintegrandolo, continua a tenere banco il caso della ragazza che ha trovato sullo scontrino del suo tavolo la nota “brucia le uova e sputaci dentro”. Ad alimentare la bufera anche il video ironico postato sui social dal ristorante.

Il caso dello scontrino a Riccione

Il caso è esploso dopo la pubblicazione sui social dello scontrino ricevuto dalla cliente di origini brasiliane dopo una colazione nel locale di Riccione, la mattina del 19 agosto. “Questa mi ha rotto il c**** brucia le uova e sputaci dentro”, l’indicazione riportata dal cameriere allo chef dopo che la ragazza aveva chiesto di una cottura maggiore del suo piatto.

Il ristoratore si è scusato con la cliente e ha attribuito l’episodio sconveniente alla giovane età del 17enne neoassunto autore della nota offensiva, ma la polemica è montata ancora di più dopo un video pubblicato dall’azienda sui suoi canali social, in cui sembra volersi prendere gioco della cliente.

Il faccia a faccia in Tv

In collegamento con la nuova trasmissione di Milo Infante, Le verità nascoste, il titolare del locale ha però voluto precisare che si è trattato un modo per gettare acqua sul fuoco e spiegare l’errore del cameriere.

“Per noi non è pubblicità, era un modo per sdrammatizzare questa storia che poi è diventata un film dell’orrore tra virgolette, perché è una semplice cavolata fatta da un ragazzo di 17 anni che ha riconosciuto il suo errore e che si è scusato con tutti” ha affermato, spiegando che “siccome io sono una persona molto diciamo quindi cerco sempre di vedere le cose da una prospettiva diversa da quella che un po’ tutti vedono e allora ho deciso di sdrammatizzare l’avvenimento e l’accaduto con questo video che oltre a sdrammatizzare ha fatto vedere a tutte le persone che erano curiose quello che facciamo”.

Il reintegro del cameriere

Riconducendo tutto a una semplice bravata, attraverso il video il proprietario ha anche lanciato un sondaggio chiedendo ai follower se perdonare o licenziare il cameriere, che è stato reintegrato dopo una lavata di capo.

Una scelta che la cliente, invitata in studio, non ha biasimato ma tenendo il punto sul trattamento ricevuto, non solo per il successivo video ma raccontando anche di essere stata presa di mira sui social dopo aver denunciato pubblicamente il fatto.

“Siamo chiari, non è stato uno sbaglio, è stato uno scherzo di pessimo gusto e secondo me l’hanno fatto” ha detto non credendo alle rassicurazioni sul fatto che il personale non avesse sputato sulle uova.