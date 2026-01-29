Caso Signorini, dalla denuncia contro Corona a Google: il motore di ricerca rischia l'accusa di ricettazione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Dalla denuncia di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona sarebbe nata un’indagine anche su Google, che è proprietaria di YouTube, piattaforma su cui è stato pubblicato Falsissimo. Il colosso del web è accusato di diffamazione aggravata e di ricettazione, cioè di aver diffuso materiale ottenuto tramite illeciti a fini di profitto.

Signorini contro Google

La denuncia presentata dagli avvocati di Alfonso Signorini per diffamazione aggravata alla procura di Milano non coinvolge soltanto Fabrizio Corona, ma anche Google.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, la procura starebbe indagando per verificare se Google Italia e Google Ireland (la sede del colosso del web che si occupa dei suoi affari internazionali), abbiano responsabilità nella pubblicazione delle puntate di Falsissimo che riguardano il conduttore di Mediaset.

ANSA Alfonso Signorini

Le puntate sono state infatti pubblicate su YouTube, che è di proprietà di Google. Corona è inoltre accusato di revenge porn, per aver reso pubbliche chat e immagini intime, accusa che potrebbe aggravare la posizione di Google.

Perché la procura indaga per ricettazione

Oltre alla diffamazione aggravata, che è uno dei reati che Signorini contesta a Corona, la procura di Milano starebbe indagando anche per ricettazione.

Questo reato di solito si associa alla vendita di oggetti rubati, ma in realtà punisce qualsiasi modo in cui una persona, o in questo caso un’azienda, lucra su un prodotto che deriva da un illecito.

Nella teoria degli avvocati di Signorini l’illecito sarebbe la puntata di Falsissimo, e Google ci guadagnerebbe attraverso la pubblicità e la porzione degli abbonamenti in denaro al canale di Corona che trattiene.

Cos’è il regime di esenzione da responsabilità

C’è però un principio delle leggi che regolano il web che potrebbe rendere molto difficile ritenere Google responsabile per quanto accaduto: quello dell’esenzione di responsabilità.

Elaborato nel Dmca statunitense nel 1998 e dalla Direttiva e-Commerce dell’Ue del 2000, stabilisce che un sito non è responsabile dei contenuti che gli utenti vi caricano, a condizione che non abbia un ruolo attivo nella pubblicazione.

YouTube, però, è tenuto a rimuovere il prima possibile un contenuto che viola la legge, quando la giustizia lo stabilisce. È lo stesso principio che regola il modo in cui YouTube si comporta con i video che violano il copyright anche se, in questi casi, c’è una procedura diversa e più rapida.