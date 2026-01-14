Caso tedofori di Milano-Cortina, Malagò risponde a Salvini e Abodi "sulle scelte che lasciano perplessi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È scontro sulla selezione dei tedofori per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: dopo le critiche dei giorni scorsi, i ministri Matteo Salvini (Trasporti) e Andrea Abodi (Sport) sono intervenuti direttamente, auspicando “il coinvolgimento di tutti gli atleti più rappresentativi” e riferendo di aver ottenuto rassicurazioni in tal senso al termine di una videoconferenza con tutte le parti coinvolte. L’invasione di campo ha fatto storcere il naso a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026.

Silvio Fauner e il caso tedofori di Milano-Cortina

Malagò, dal canto suo, ha ribadito l’importanza della divisione dei ruoli: “Penso che la politica abbia il dovere di informarsi e capire come stanno le cose, poi ognuno ha competenze e responsabilità. Oggi abbiamo fatto una riunione e ne abbiamo parlato. Noi italiani saliamo facilmente sul podio di creare polemiche”, ha dichiarato l’ex presidente del Coni.

A far esplodere il caso tedofori a Milano-Cortina era stato Silvio Fauner, oro olimpico nella staffetta 4×10 a Lillehammer 1994, escluso dal ruolo di tedoforo.

Silvio Fauner vicesindaco di Sappada

Fauner, che oggi è vicesindaco di Sappada, ha contestato le motivazioni fornite dalla Fondazione che avrebbe giustificato la sua esclusione per via della sua carica politica.

Per l’ex fondista si tratta di una motivazione “infondata”, soprattutto alla luce della presenza tra i tedofori di un consigliere comunale di Siracusa: “Sono vicesindaco con una lista civica di un paese di 1.300 abitanti, Sappada. Una carica amministrativa locale che nulla ha a che vedere con la politica nazionale o con logiche di rappresentanza istituzionale”, ha scritto sui social.

E poi: “Tra i tedofori è stato scelto un consigliere comunale di Siracusa (Ivan Scimonelli). Quindi mi chiedo: per lui la regola non vale e per me sì?”.

La versione di Malagò

Malagò respinge le accuse: “L’ultima cosa al mondo è che ci possa essere una medaglia d’oro non coinvolta. Non voglio fare polemiche, il progetto della fiamma coinvolge tutti gli stakeholder, nessuno escluso. C’è un processo di individuazione dei tedofori condiviso con il Cio sui criteri”.

E “per ciò che riguarda i pochi ancora non coinvolti, lo saranno magari ad ore. Magari qualcuno ha legittime aspirazioni di essere tra gli ultimi, ma non è competenza nostra”.

A supporto di questa linea, la Fondazione Milano-Cortina ha diffuso anche i numeri: delle quarantuno medaglie d’oro azzurre delle Olimpiadi invernali, sei hanno declinato l’invito a portare la fiaccola, venti sono già state coinvolte e le restanti lo saranno entro l’arrivo della fiamma a Milano, all’interno di un programma definito “fluido” e soggetto a modifiche.

Ci pensa anche la campionessa di scherma vice presidente Coni Diana Bianchedi, come riporta Ansa: “Ho fatto anche io richiesta sul portale, sto aspettando una risposta”.