Manfredi Catella rischia l'arresto a Milano con l'assessore Tancredi, indagato anche Stefano Boeri

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito 24 perquisizioni nell’indagine per corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità, a carico di pubblici ufficiali, appartenenti all’Amministrazione del Comune di Milano (i finanzieri hanno perquisito anche gli uffici di Palazzo Marino), componenti della Commissione per il Paesaggio, architetti e imprenditori. Nei mesi scorsi, le indagini hanno portato al sequestro preventivo di diversi cantieri e all’adozione di misure cautelari personali. Chiesto l’arresto per 6 persone: l’assessore Giancarlo Tancredi, l’imprenditore Manfredi Catella (Ceo del gruppo Coima), l’imprenditore Andrea Bezziccheri (Bluestone), Giuseppe Marinoni (ex presidente della Commissione paesaggio) e gli architetti Alessandro Scandurra e Federico Pella. Risulterebbe indagato anche Stefano Boeri.

Il filone dell’inchiesta sul caso urbanistica a Milano

Il nuovo filone è legato a quello che lo scorso marzo ha portato agli arresti domiciliari Giovanni Oggioni, architetto ed ex vice presidente della Commissione Paesaggio di Palazzo Marino, ritenuto il presunto “grande manovratore” di un “sistema” di “speculazione edilizia selvaggia” a favore degli interessi dei costruttori.

Inoltre, sempre a marzo 2025, era stata disposta la sospensione dalla professione e dai pubblici uffici per un anno per Marco Cerri, architetto progettista ed ex componente sempre della Commissione paesaggio.

IPA Presidio di Fratelli d’Italia del 10 marzo 2025 per chiedere le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala e della sua giunta dopo l’arresto dell’ex dirigente di Palazzo Marino, Giovanni Oggioni

Secondo i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, e per l’aggiunto Tiziana Siciliano, Oggioni avrebbe favorito pratiche edilizie in cambio di utilità. Ossia, per far passare in Commissione alcuni progetti della società Abitare In, avrebbe ottenuto l’assunzione nella società della figlia, anche lei architetto, con contratti tra il 2020 e il 2023 per oltre 124 mila euro. Il tutto senza una dichiarazione di conflitto di interesse, che l’ha portato a essere dunque accusato di falso.

Poi, Oggioni, accusato anche di corruzione, che è stato anche dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (Sue), tra febbraio 2022 e novembre 2024 avrebbe avuto un contratto di consulenza da Assimpredil Ance, associazione dei costruttori, per oltre 178 mila euro: avrebbe quindi condizionato l’attività amministrativa di una serie di pratiche edilizie di 11 imprese associate.

Oggioni, inoltre, è accusato anche di depistaggio e altri falsi su vari progetti immobiliari già finiti al centro delle inchieste milanesi sull’urbanistica, perché spesso fatti passare per ristrutturazioni in violazione di legge senza i necessari piani attuativi, riporta ANSA.

Da Tancredi a Catella, chi rischia l’arresto

Come riferito da ANSA, la Procura di Milano avrebbe chiesto l’arresto per 6 persone in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica:

Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune

assessore alla Rigenerazione urbana del Comune Andrea Bezziccheri, imprenditore della società immobiliare Bluestone

imprenditore della società immobiliare Bluestone Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima

ceo del gruppo Coima Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione paesaggio

ex presidente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, architetto, anche lui ex membro della Commissione paesaggio

architetto, anche lui ex membro della Commissione paesaggio Federico Pella (al momento all’estero), architetto della società di ingegneria e progettazione integrata J+S, protagonista fra i vari progetti della cordata vincitrice del progetto di riqualificazione delle ex Scuderie de Montel di San Siro, trasformate nelle Terme de Montel nell’ambito del bando internazionale di rigenerazione urbana Reinventing Cities

La palla passa ora al giudice per le indagini preliminari (gip), Mattia Fiorentini, che dopo gli interrogatori di garanzia deciderà se accogliere (o rimodulare) le richieste della Procura.

Nel frattempo il procuratore Marcello Viola, relativamente al nuovo filone, ha dichiarato in una nota che “il fenomeno indagato, legato ad alcuni profili di incontrollata espansione edilizia, ha assunto dimensioni di rilievo notevolissimo”. Poi ha aggiunto che le indagini “hanno già portato nei mesi scorsi al sequestro preventivo di diversi cantieri” e a “misure cautelari personali”.

Come si legge nella nota del procuratore Viola, i reati per cui si procede sono:

corruzione

falso

induzbione indebita a dare o promettere utilità

Chi è Manfredi Catella, il “re del mattone”

Tra gli indagati, uno dei nomi illustri è quello di Manfredi Catella, fondatore e Ceo di Coima, noto come “il re del mattone”.

Il gruppo è in prima linea nei progetti immobiliari che stanno cambiando il volto di Milano:

Milano Porta Nuova

Pirellino

Scalo di Porta Romana per le palazzine del Villaggio Olimpico

Biblioteca degli Alberi

Gli investigatori gli hanno notificato l’atto mentre stava per partire in aereo per un viaggio programmato.

La replica di Catella

Manfredi Catella, in una nota rilanciata da Askanews, ha spiegato quanto segue:

“La trasparenza e la legalità sono fondanti per il nostro gruppo e per tutti noi, e avremo modo di affermarlo con determinazione anche in questa circostanza. Abbiamo provveduto tempestivamente a fornire quanto ci è stato sinora richiesto e a svolgere le verifiche interne per confermare la regolarità in merito, che avremo modo di rappresentare con chiarezza nella sede giudiziaria. In data odierna abbiamo ricevuto una notifica del Tribunale di Milano per informarci dell’indagine in corso relativamente a un incarico progettuale affidato in passato dalla nostra società all’architetto Scandurra. Dato il ruolo dell’architetto anche come membro della commissione paesaggistica del Comune di Milano fino al 2024, viene prospettata l’ipotesi che l’incarico professionale affidato possa avere influenzato la condotta del professionista nella commissione in merito ai progetti promossi dalla nostra società”.

Indagato anche Stefano Boeri

L’altro grande nome a essere finito nel mirino della Procura di Milano è quello di Stefano Boeri, architetto noto in tutto il mondo per il Bosco Verticale.

Per lui non è stata richiesta la custodia cautelare, ma avrebbe subito perquisizioni.

Boeri è imputato in altri due processi a Milano:

per turbativa d’asta e false dichiarazioni per il caso della Biblioteca europea di informazione e cultura

e per il caso della Biblioteca europea di informazione e cultura per abuso edilizio sul progetto Bosconavigli