Caso Yara Gambirasio, per i legali di Massimo Bossetti "non è uscita viva dal centro sportivo": nuova ipotesi

Si torna a parlare della morte di Yara Gambirasio. I legali di Massimo Bossetti, condannato in maniera definitiva all’ergastolo per l’omicidio della 13enne, puntano ad ottenere una perizia in contraddittorio sulla famosa prova genetica attribuita al loro assistito per dimostrare che non appartiene a lui. In un’intervista spiegano anche la loro ipotesi sull’omicidio della giovane ginnasta, non sarebbe mai uscita viva dal centro sportivo.

Come è morta Yara Gambirasio per Massimo Bossetti

In un’intervista a Il Giornale, l’avvocato Paolo Camporini spiega che secondo la difesa la ricostruzione dell’omicidio di Yara Gambirasio non corrisponde a quella processuale.

Secondo i legali dell’operaio di Mapello, Yara è morta all’interno del centro sportivo dove si allenava con continuità. Non si tratta, a suo dire, di una semplice opinione ma di riscontri oggettivi.

Fiori e lettere dedicate a Yara Gambirasio dopo la sua morte

Tra questi la mancanza di testimoni che hanno visto la 13enne uscire dal centro sportivo la sera della sua morte e nessuno che l’abbia vista salire sull’autocarro.

Per la difesa di Massimo Bossetti l’omicidio di Yara Gambirasio è avvenuto all’interno del complesso del centro sportivo e in seguito il cadavere è stato trasportato nel campo di Chignolo d’Isola, pochi giorni prima del ritrovamento.

A dimostrarlo, secondo gli avvocati del condannato, riscontri anche tecnici che non possono al momento essere elencati tutti. Tra questi il parere del genetista Peter Gill.

Il dna contestato

Il suddetto genetista aveva evidenziato, come riporta a Il Giornale, Paolo Camporini l’impossibilità che sugli indumenti di Yara ci fosse solo il dna nucleare e non mitocondriale dell’aggressore.

Inoltre sarebbe stato versato in un momento successivo all’omicidio.

Per la difesa di Massimo Bossetti, dunque, “l’unico dna rinvenuto e mai contestato porta ad un contesto diverso da quello che ha determinato la condanna” del loro assistito.

Contestano che il materiale biologico di ignoto 1 non è stato depositato agli atti processuali e attendono di poter analizzare le prove che hanno portato alla condanna dell’operaio di Mapello per farle esaminare dai loro consulenti tecnici con l’obiettivo di dimostrare che il dna ritrovato sugli indumenti della giovane ginnasta non sono del condannato in via definitiva.

Un’altra contestazione sul dna trovato sugli indumenti della vittima è che è manchevole della parte mitocondriale e quindi di difficile attribuzione.

Se ci sarà la nuova perizia tecnica, i legali potrebbero chiedere la riapertura del processo, ma al momento si tratta solo di una presunta seconda fase, di cui si era già vociferato dopo la partecipazione di Massimo Bossetti al programma Belve.

La versione di Luciano Garofano sul dna di Yara Gambirasio

L’avvocato Paolo Camporini non si esprime sul delitto di Garlasco, nonostante possa esserci alla lontana qualche parallelo.

Fa però un riferimento al fatto che, a suo parere, rianalizzare le prove con le nuove tecniche a distanza di anni è sempre utile per accertare la verità.

In entrambi i casi di omicidio è presente Luciano Garofano, all’epoca dei fatti comandante dei Ris di Parma.

In un’intervista al Corriere della Sera nel 2020 si definì convinto che il dna di ignoto 1 trovato sugli indumenti di Yara Gambirasio, pur contenendo solo dna nucleare, identifica un soggetto con assoluta certezza scientifica, escludendo anche contaminazione.