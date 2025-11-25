Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattordici arresti in una vasta operazione antidroga condotta questa mattina, 25 novembre, tra Vittoria e Comiso, dove sono state sgominate due associazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha visto coinvolti personale della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato di P.S. di Vittoria e della Compagnia Carabinieri di Vittoria. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di soggetti gravemente indiziati di aver partecipato a due sodalizi criminali attivi nel territorio, con un giro d’affari di circa 1.000.000 euro.

Le indagini e l’organizzazione delle associazioni criminali

Le indagini, descritte come complesse e articolate, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei 14 indagati, destinatari delle misure cautelari. Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi delle due associazioni, che si occupavano dell’approvvigionamento di ingenti quantità di sostanze stupefacenti attraverso canali ben definiti, per poi procedere allo spaccio al dettaglio nelle piazze di Vittoria e Comiso. Secondo l’impostazione accusatoria, una delle due organizzazioni era promossa e diretta da Massimiliano Buzzone e Francesco Giliberto, mentre la seconda era guidata da Giuseppe Russo.

Il ruolo chiave di Lauretta Emanuele e i canali di approvvigionamento

Un ruolo centrale nell’organizzazione veniva svolto da Lauretta Emanuele, originario di Gela ma trasferitosi stabilmente a Comiso. Lauretta era considerato il fornitore stabile di entrambe le associazioni, grazie a un canale diretto e privilegiato con i fornitori di Catania e di altre località siciliane. La sua posizione strategica lo aveva reso il punto di riferimento per l’approvvigionamento dello stupefacente, garantendo continuità e sicurezza ai sodalizi criminali.

I nascondigli e la logistica dello stupefacente

Le attività investigative hanno permesso di individuare diversi nascondigli utilizzati per occultare la droga. In particolare, è stato scoperto un casolare in aperta campagna, nel territorio di Vittoria, adibito a deposito e stoccaggio delle sostanze stupefacenti. Questo luogo era strategico per la gestione delle partite di droga, che venivano poi suddivise e distribuite per lo spaccio al dettaglio.

Riscontri investigativi e sequestri

Gli inquirenti hanno documentato numerose cessioni di sostanze stupefacenti da parte degli indagati a una vasta platea di assuntori. Il lavoro di indagine ha permesso di cristallizzare le modalità operative delle associazioni, accertando la movimentazione di stupefacenti per un valore complessivo di circa 1.000.000 euro. Sono state identificate circa 200 acquirenti e sequestrati significativi quantitativi di cocaina, hashish e marijuana. Nel corso delle attività, sei persone erano già state arrestate e due denunciate in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Riciclaggio e provvedimenti cautelari

Nel contesto delle indagini, un’altra indagata è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per riciclaggio di circa 100.000 euro in contanti. Dei 14 provvedimenti cautelari emessi, tre sono stati notificati a soggetti già detenuti, mentre uno degli indagati si è reso irreperibile. Al termine dell’esecuzione delle misure, gli arrestati sono stati condotti presso diverse case circondariali del distretto.

Conclusioni e impatto dell’operazione

L’operazione antidroga, portata a termine grazie alla collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e sotto il coordinamento della DDA di Catania, ha inferto un duro colpo alle organizzazioni criminali attive tra Vittoria e Comiso. Il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e il blocco di un giro d’affari milionario rappresentano un risultato significativo nella lotta al traffico e allo spaccio di droga nel territorio ragusano.

