Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati nella notte due cittadini tunisini per rapina impropria in concorso: sono stati sorpresi mentre tentavano un furto in un ristorante del centro di Bolzano. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, sono stati arrestati dopo un intervento tempestivo della Polizia di Stato, allertata da una testimone che ha assistito ai fatti.

L’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, intorno alle due di notte, quando la Sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione urgente da parte di una cittadina. La donna, in evidente stato di agitazione, aveva notato due individui intenti a infrangere la vetrina di un ristorante situato nel cuore della città.

Ricevuta la chiamata al 112 NUE, gli equipaggi della Polizia sono giunti rapidamente sul posto. Gli agenti hanno subito individuato uno dei sospetti che tentava di fuggire, riuscendo a bloccarlo. Nel frattempo, le vie di fuga sono state chiuse, consentendo agli operatori di rintracciare anche il secondo uomo, sorpreso mentre cercava di disfarsi della refurtiva appena sottratta dal locale.

La testimonianza della richiedente

La donna che ha dato l’allarme ha raccontato agli agenti di aver visto i due soggetti mentre infrangevano la porta d’ingresso del ristorante. Nonostante le ripetute minacce ricevute dai malviventi, che le intimavano di non chiamare le forze dell’ordine, la testimone è riuscita a contattare il numero di emergenza, permettendo così l’arrivo tempestivo della Polizia.

La scena del crimine

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto nei pressi dell’ingresso del ristorante una cassaforte sradicata dal muro, sporca di sangue, insieme ad altra refurtiva tra cui tre tablet e varie banconote, anch’esse macchiate di sangue. La presenza di questi oggetti ha permesso di ricostruire la dinamica dell’effrazione e del furto tentato dai due uomini.

L’identificazione e la perquisizione

Condotti in Questura, i due sospetti sono stati identificati come cittadini tunisini di 42 anni e 29 anni, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Uno dei due risulta richiedente asilo, mentre l’altro è irregolare sul territorio nazionale. Nel corso della perquisizione, uno dei fermati è stato trovato in possesso di una perforatrice, utilizzata per il furto e anch’essa sporca di sangue.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto e trattenuti presso le Camere di Sicurezza della Questura, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. L’operazione ha permesso di sventare un grave episodio di rapina impropria e di restituire la refurtiva al legittimo proprietario dell’attività commerciale.

IPA