Cassano d'Adda, uomo cade nel fiume e muore annegato: rischia la vita il giovane amico che tenta di aiutarlo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un uomo di 67 anni è morto annegato nelle acque dell’Adda a Cassano d’Adda, nel Milanese. Con lui c’era un amico di 18 anni che ha tentato di salvarlo, rischiando a sua volta di perdere la vita ma è stato salvato dai soccorritori fluviali dei vigili del fuoco.

Uomo annega a Cassano d’Adda

Dramma a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, dove un uomo di 67 anni è morto dopo essere finito nelle acque del fiume Adda.

L’incidente è avvenuto nella zona di via Canterana, nei pressi delle cosiddette “spiagge” frequentate durante la stagione estiva da residenti e visitatori.

L’allarme è scattato poco dopo le 13. Secondo le prime ricostruzioni, il 67enne si trovava sul posto insieme a un amico di 18 anni.

Cosa è successo nel fiume Adda

I due erano arrivati in moto per trascorrere qualche ora lungo il fiume, in una zona caratterizzata da piccoli laghetti alimentati sia dal canale Muzza sia dall’Adda.

Come riportato dal quotidiano Il Giorno, l’uomo si sarebbe immerso in una delle piscine naturali presenti nell’area quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, finendo in acqua.

Non è ancora chiaro se sia stato colto da un malore o se sia stato sopraffatto dalla corrente e dal panico, ma non sarebbe più riuscito a tornare in superficie.

L’amico 18enne ha tentato di salvarlo

L’amico diciottenne avrebbe tentato immediatamente di soccorrerlo. Nel disperato tentativo di riportarlo a riva, anche il giovane sarebbe finito in una situazione di grave pericolo, rischiando di annegare.

A salvarlo sarebbe stata la prontezza di aggrapparsi ad alcuni rovi presenti vicino a uno scoglio, riuscendo così a evitare di essere trascinato via dall’acqua.

Le operazioni di ricerca e recupero sono state particolarmente complesse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre provenienti da Gorgonzola e Treviglio, oltre al personale specializzato arrivato da Bergamo.

Le operazioni di ricerca e recupero

Mobilitati anche i soccorritori acquatici e l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo Lombardia, con a bordo i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano.

Il corpo del 67enne sarebbe stato trascinato dalla corrente per circa 600 metri prima di essere recuperato dai soccorritori. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Il 18enne, invece, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in codice verde all’ospedale di Treviglio.