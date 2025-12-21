Cassazione condanna il governo a risarcire Tim sul canone, perché dovrà rimborsare 1 miliardo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Corte di Cassazione ha condannato il governo italiano a risarcire Tim di 1 miliardo di euro. La sentenza definitiva arriva dopo 27 anni e riguarda il canone concessorio versato nel 1998. Viene così confermata la decisione della Corte d’Appello di Roma di aprile 2024. Nelle motivazioni della sentenza, viene stabilito che il suddetto canone, richiesto dallo Stato, non era dovuto.

Il contenzioso Tim-Governo

Come ricorda Il Sole 24ore, La disputa tra Tim e il governo italiano nasce nel 1998, un anno dopo la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni.

In quel contesto normativo, la Finanziaria per l’anno successivo introdusse un contributo obbligatorio a carico degli operatori tlc, calcolato sulla base del fatturato, in sostituzione del canone di concessione, che non risultava più coerente con il nuovo assetto del settore.

ANSA La sede di Telecom Italia, ora Tim, in Corso Europa a Roma

A Telecom Italia furono richiesti complessivamente 528,7 milioni di euro.

Di questi, 385,9 milioni erano riferiti a Telecom Italia e 142,8 milioni all’allora Telecom Italia Mobile.

Il gruppo ritenne fin da subito il pagamento non dovuto e nel 2000 presentò ricorso al Tar del Lazio contro il decreto attuativo che disciplinava le modalità di versamento del contributo.

I ricorsi e l’appello

Il Tar del Lazio decise di rinviare la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Nel febbraio 2008, arrivò una sentenza favorevole a Telecom Italia, che definì il canone non dovuto in quanto incompatibile con la normativa comunitaria.

Nel frattempo, nel 2003, la società aveva avanzato una richiesta formale di rimborso sempre al Tar del Lazio.

Nel dicembre 2008, il tribunale amministrativo respinse l’istanza, pur senza mettere in discussione il principio affermato dalla Corte di Giustizia europea.

Contro la decisione del Tar del 2008, Telecom Italia presentò ricorso al Consiglio di Stato.

Anche in questo caso, la risposta fu negativa, con una sentenza arrivata nel novembre 2009.

La vicenda sembrava destinata a restare irrisolta, ma il gruppo decise di intraprendere un nuovo percorso giudiziario, questa volta davanti alla giustizia ordinaria.

Perché il governo deve risarcire Tim

Nell’aprile 2024, la Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme versate nel 1998.

Lo Stato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, nel tentativo di ribaltare la decisione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando in via definitiva la decisione della Corte d’Appello di Roma.

Il governo deve risarcire Tim di 1 miliardo di euro perché è stato riconosciuto il diritto alla restituzione del canone concessorio richiesto e incassato dallo Stato nel 1998.

Il canone è stato ritenuto non dovuto e la sentenza stabilisce in modo irrevocabile l’obbligo per lo Stato di restituire l’importo originario, maggiorato della rivalutazione e degli interessi.

Il fondo sentenze nella legge di Bilancio

Come riporta Il Sole24ore, il Governo aveva già messo in conto l’esito del giudizio.

Nella legge di Bilancio è infatti presente un apposito “Fondo sentenze” con una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro.