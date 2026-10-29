Cassazione, ex Ilva verso lo spegnimento degli altiforni e lo stop alla produzione: che succede ai lavoratori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Suprema Corte conferma il decreto della Corte d’Appello di Milano: l’area a caldo di Taranto va fermata. Le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno respinto i ricorsi di Acciaierie d’Italia e di Ilva contro il decreto. Il Governo “prende atto”, ma preoccupa lo scenario occupazionale. L’esecutivo ha assicurato che non si sottrarrà alle proprie responsabilità come tempo e tutele economiche per i lavoratori.

I motivi dello stop: amianto e polveri sottili

Il provvedimento di Milano poggia su due elementi: l’amianto presente negli altiforni e le emissioni di polveri sottili (PM 2,5 e PM 10). I giudici avevano dichiarato ciascuna delle due ragioni autonoma e sufficiente a reggere la decisione. Per questo la Cassazione ha ritenuto inammissibili, “per difetto di interesse”, i motivi delle aziende sulle polveri.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, restano 2.140 tonnellate di amianto. Altre 6.780 tonnellate sono già state smaltite, ma la rimozione completa avrebbe dovuto concludersi entro il 23 agosto 2023. La Corte richiama poi i dati sanitari.

Il mesotelioma da asbesto a Taranto e Statte risulterebbe quattro volte superiore all’atteso. Di qui un pericolo “grave e rilevante” che impone la sospensione dell’attività. Tra i fatti citati ci sono i numerosi incidenti documentati nei rapporti Ispra e l’incendio del 7 maggio 2025.

Il nodo lavoro-salute

Il passaggio più rilevante riguarda i diritti. Per la Corte il diritto alla salute e il diritto al lavoro “non possono essere contrapposti”, perché non sarebbe meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose. Il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è quello a un lavoro “salubre e sicuro”, da sostenere “con appropriate politiche economico-sociali”.

La sentenza ha pesato più della posizione della Procura generale. All’udienza del 20 ottobre l’avvocato generale Luigi Birritteri aveva sostenuto che il decreto non si fondava su un accertamento concreto del pericolo per la salute, ma sull’illegittimità dell’Aia 2025 rispetto alla direttiva europea 2010/75/UE. I giudici hanno invece ritenuto la valutazione dei giudici di merito corretta e ragionevole.

Che cosa succede ora agli impianti

Gli altiforni sono già fermi dal punto di vista produttivo. Con l’avvicinarsi della scadenza del 25 ottobre fissata dai giudici milanesi, poi prorogata al 15 dicembre dall’ultimo decreto legge sull’ex Ilva, erano stati messi in pre-riscaldo. Secondo l’ANSA, quel termine del 15 dicembre era legato all’attesa del deposito della sentenza, ora avvenuto.

Spetterà ai commissari decidere i passaggi tecnici e i tempi dello spegnimento. L’area a caldo è però la parte più grande dello stabilimento e quella con più occupati. In vista dello stop, Acciaierie d’Italia ha già avanzato richiesta di cassa integrazione straordinaria per 8.622 unità su un organico di 9.626, cioè quasi nove dipendenti su dieci.

Il governo, con una nota di Palazzo Chigi, ha dichiarato di “prendere atto” di una pronuncia che “disattende le motivate conclusioni” della Procura generale. L’esecutivo ha assicurato che non si sottrarrà alle proprie responsabilità, citando il decreto legge entrato in vigore pochi giorni fa e l’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi martedì scorso.