Cassazione respinge richiesta di revisione della strage di Erba, perché il caso di Rosa e Olindo non si riapre

Prove solide e “innumerevoli e minuziosissimi elementi di riscontro” alla base della bocciatura del ricorso di Rosa Bazzi e Olindo Romano. La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni con le quali è stata respinta la richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba, presentata dai legali dei coniugi, condannati all’ergastolo per i fatti del 2006.

Le motivazioni della Cassazione

Nelle motivazioni della Suprema Corte sul rigetto del ricorso del 25 marzo, i giudici hanno reso noto che “la base di raffronto” rispetto alle nuove prove “è costituita da un tessuto logico-giuridico di notevole solidità non solo per la forza espressa da ognuna delle principali prove acquisite in ragione della loro autonoma consistenza ma anche per la presenza di innumerevoli e minuziosissimi elementi di riscontro”.

Per gli ermellini, infatti, rispetto alla decisione della Corte di appello di Brescia di ritenere le “irrilevanti” le prove presentate dalla difesa “non si ravvisa alcun vizio argomentativo”.

Fonte foto: ANSA

Uno dei legali difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, l’avvocato Fabio Schembri

Le prove sulla strage di Erba

Nelle 53 pagine depositate dalla quinta sezione della Cassazione, la Corte, presieduta da Rosa Pezzullo con Elisabetta Maria Morosini come giudice a latere, ha spiegato le ragioni per le quali è stata accolta la richiesta della procura generale di dichiarare inammissibile il ricorso.

Secondo i giudici i nuovi elementi portati dai rappresentati legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi non sono sufficienti a compromettere le sentenze di condanna, alla luce delle prove acquisite nel processo ritenute consistenti, tra cui la “confessione dei due imputati, ancorché ritrattata”, la “ammissione di colpa riportata in appunti manoscritti e in scritti diretti a terzi”, la “deposizione dibattimentale dell’unico testimone oculare” e la “presenza di traccia ematica riconducibile a Valeria Cherubini sull’auto di Romano”.

Notizia in aggiornamento…