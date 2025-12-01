Cassiera dell'Esselunga di Firenze molestata in bagno, l'aggressione e ira del sindaco Funaro: "Fatto grave"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una cassiera di un supermercato Esselunga di Firenze sarebbe stata molestata sul posto di lavoro da uno sconosciuto. L’episodio si sarebbe consumato poco prima della chiusura del punto vendita. La donna, una giovane di 30 anni, stava uscendo dal bagno quando un uomo l’avrebbe spinta nuovamente dentro. Quindi avrebbe iniziato a palpeggiarla, fino a darsi alla fuga una volta che la vittima ha iniziato ad urlare. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, mentre i colleghi della 30enne – che rientrerebbe tra le categorie protette – si sono riuniti in presidio per portarle la loro solidarietà.

30enne molestata a Firenze

Come riporta Today, a dare notizia dell’episodio è stato il sindacato Filcams Cgil di Firenze. Secondo la nota, una cassiera di 30 anni che rientrerebbe nelle categorie protette è stata molestata sul posto di lavoro, nei bagni di un supermercato Esselunga di Firenze.

La donna stava uscendo dal bagno quando improvvisamente si sarebbe trovata di fronte uno sconosciuto che l’avrebbe spinta all’interno.

ANSA La sindaca di Firenze, Sara Funaro, condanna la molestia subita da una cassiera dell’Esselunga: “Un fatto gravissimo”

Quindi l’uomo, costringendola all’interno dei bagni, avrebbe iniziato a palpeggiarla. A quel punto la 30enne si sarebbe messa a urlare e in questo modo sarebbe riuscita ad allontanare il molestatore.

Today precisa che si trattava appunto di uno sconosciuto, dunque non di un dipendente della catena del punto vendita Esselunga di Firenze.

La denuncia della cassiera e la nota del sindacato

Come riporta la nota pubblicata dalla Filcams Cgil Firenze, l’episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio di sabato 29 novembre nel punto vendita Esselunga di via Novoli. Dopo l’aggressione la commessa è stata accompagnata al pronto soccorso per poi denunciare il molestatore.

La mattina di lunedì 1° dicembre i colleghi e i rappresentanti sindacali si sono riuniti in via Novoli per portare la loro solidarietà alla 30enne, ma anche per consegnare un grido di protesta. “Siamo di fronte all’ennesima aggressione verso i dipendenti”, sottolinea il sindacato in una nota, nella quale ricorda che “a norma di legge è l’azienda che deve garantire la sicurezza di chi lavora all’interno del negozio e dei clienti”.

La decisione di Esselunga

Today scrive che per la commessa è stato disposto il trasferimento presso un altro punto vendita, su richiesta del sindacato. Anche l’ufficio stampa di Esselunga ha commentato la vicenda attraverso una nota riportata dalla Filcams Cgil e ripresa da Ansa.

Il gruppo precisa che l’aggressore è “un individuo esterno all’azienda” e ha espresso “piena vicinanza alla collega coinvolta”, oltre ad annunciare la “piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti”.

Il commento della sindaca Sara Funaro

Today ha raccolto anche una nota di Sara Funaro, sindaca di Firenze, che considera l’episodio “un fatto gravissimo” e sottolinea che “la violenza sulle donne sta aumentando in maniera drammatica”.

Solo il 17 novembre un’altra molestia si è consumata nei bagni di un luogo pubblico: nei servizi igenici dello stadio San Siro, a Milano, una tifosa sarebbe stata palpeggiata da un inserviente.