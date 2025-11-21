Cassiere del Pam licenziato dopo 13 anni per il test del finto cliente, sfuggiti "rossetti e matite nascosti"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Uno dei cassieri licenziati da Pam attraverso il test del finto cliente ha parlato della sua esperienza, descrivendo il modo in cui la prova è stata realizzata dall’azienda. I sindacati hanno attaccato duramente la società, accusandola di aver preso di mira i dipendenti più “costosi”, come quelli con anni di anzianità o che godono dei vantaggi della legge 104.

Parla il cassiere licenziato: “Un trauma dirlo ai figli”

Fabio Giomi, 62 anni, uno dei tre cassieri licenziati da Pam per non aver scoperto il test del finto cliente durante una prova aziendale segreta, ha parlato al quotidiano La Stampa, raccontando la propria esperienza:

È stato a metà ottobre. Alcuni mesi prima un controllore aveva già provato a far passare piccoli oggetti dentro una cassa di birra, senza pagare. In quel caso me n’ero accorto. Nel secondo caso non mi sono accorto di rossetti e matite per gli occhi nascosti dentro una scatola con 15 bottiglie di birra.

IPA Un supermercato Pam

Giomi ha poi raccontato della vergogna provata di fronte alla propria famiglia: “Il 27 ottobre mi è arrivata, però, la lettera di licenziamento in tronco, la pena massima per un lavoratore”.

Le accuse dei sindacati a Pam

Oltre a essere dipendente Pam da 12 anni, Giomi è però anche un delegato sindacale. Ha immediatamente segnalato il licenziamento alla propria sigla e da lì sono partiti i controlli.

I sindacati hanno scoperto che altre due persone sono state licenziate per la stessa ragione. Due cassieri entrambi veterani, con 20 e 30 anni di esperienza rispettivamente.

Da qui è arrivata l’accusa della Cgil, che oltre a ritenere del tutto inappropriata la misura del licenziamento per non aver passato un test come quello del cliente, ha accusato Pam di prendere appositamente di mira i dipendenti con più anzianità e quindi con stipendi più alti:

Come funziona il test del finto cliente

Il test del finto cliente, anche chiamato test del carrello, è una prova a sorpresa che alcuni supermercati attuano per valutare l’attenzione dei propri cassieri.

Un dipendente si finge un cliente, fa la spesa, ma nasconde alcuni piccoli oggetti in casse o scatole di altri prodotti, con lo scopo di farli passare alla cassa senza pagarli.

Se il cassiere non si accorge dei prodotti nascosti, non passa il test.