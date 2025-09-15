Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati denunciati per furto aggravato nel pomeriggio di domenica 7 settembre a Cassino, dopo essere stati sorpresi mentre si aggiravano tra i veicoli in sosta in una strada centrale. L’intervento della Polizia di Stato è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un automobilista che ha notato i movimenti sospetti e ha allertato le forze dell’ordine. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due ragazzi, entrambi stranieri e senza fissa dimora, sono stati fermati e trovati in possesso di un monopattino appena sottratto dalla pubblica via. Il mezzo è stato sequestrato e sarà restituito al legittimo proprietario.

La segnalazione e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di 7 settembre, quando un automobilista ha contattato il numero unico di emergenza per segnalare la presenza di due giovani che si muovevano con fare sospetto tra le auto parcheggiate in una delle vie più frequentate del centro di Cassino. L’uomo, insospettito dall’atteggiamento dei ragazzi, ha deciso di non esitare e di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, dimostrando quanto la collaborazione tra cittadini e polizia possa essere determinante nella prevenzione dei reati.

L’arrivo della Volante e il tentativo di fuga

Un equipaggio delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino, già impegnato nelle attività di controllo del territorio, è stato immediatamente inviato sul posto. Gli agenti hanno individuato i due soggetti segnalati che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi rapidamente. Tuttavia, il loro tentativo di fuga non è andato a buon fine: i poliziotti sono riusciti a bloccarli prima che potessero far perdere le proprie tracce.

Il ritrovamento del monopattino e la ricostruzione dei fatti

Grazie alla presenza dell’automobilista, che ha raggiunto gli agenti sul luogo dell’intervento, è stato possibile ricostruire con precisione quanto accaduto. L’uomo ha riferito che i due giovani avevano poco prima sottratto un monopattino dalla pubblica via. Il mezzo, infatti, è stato trovato nella loro disponibilità durante il controllo di polizia. I ragazzi non sono stati in grado di giustificare la proprietà del monopattino, circostanza che ha rafforzato i sospetti degli agenti e ha portato alla loro denuncia per furto aggravato.

Identità dei fermati e precedenti penali

Nel corso degli accertamenti, è emerso che entrambi i soggetti sono cittadini stranieri, presenti in Italia senza una fissa dimora. Gli stessi risultano gravati da numerosissimi precedenti di polizia, segno di una lunga serie di episodi che li hanno già visti coinvolti in passato. Inoltre, uno dei due era già destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Cassino, misura che avrebbe dovuto impedirgli di frequentare la città.

Denuncia e sequestro del monopattino

I due presunti autori del furto aggravato sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria. Il monopattino, sottratto poco prima, è stato sequestrato dagli agenti e sarà restituito al legittimo proprietario, che potrà così tornare in possesso del proprio mezzo. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati messe in campo dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini.

