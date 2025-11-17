Cassino, fermato in auto in via Verdi: trovato con hashish e bilancino di precisione, denunciato per spaccio
Cittadino marocchino denunciato a Cassino per detenzione ai fini di spaccio dopo un controllo della Polizia: trovati hashish e bilancino.
Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato a Cassino. Un cittadino marocchino, residente nella città, è stato fermato dagli agenti mentre si trovava a bordo di un veicolo in via Verdi, dove sono stati rinvenuti hashish e un bilancino di precisione.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato recentemente a Cassino, quando una pattuglia delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha deciso di fermare un’auto per un controllo di routine.
Il controllo e il comportamento sospetto
Durante il controllo in via Verdi, il conducente del veicolo, identificato come cittadino marocchino residente a Cassino, ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza. Questo atteggiamento ha insospettito gli agenti, che hanno quindi deciso di approfondire le verifiche.
La scoperta della sostanza stupefacente
Proseguendo con un’ispezione più accurata, i poliziotti hanno scoperto che all’interno dell’auto erano nascosti hashish e un bilancino di precisione. Gli elementi rinvenuti hanno portato a ipotizzare la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente.
La denuncia e le indagini in corso
Per quanto accertato, il cittadino marocchino è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’indagato, come previsto dal codice di procedura penale, potrà esercitare il diritto di difesa nelle fasi successive del procedimento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.