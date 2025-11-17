Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato a Cassino. Un cittadino marocchino, residente nella città, è stato fermato dagli agenti mentre si trovava a bordo di un veicolo in via Verdi, dove sono stati rinvenuti hashish e un bilancino di precisione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato recentemente a Cassino, quando una pattuglia delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha deciso di fermare un’auto per un controllo di routine.

Il controllo e il comportamento sospetto

Durante il controllo in via Verdi, il conducente del veicolo, identificato come cittadino marocchino residente a Cassino, ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza. Questo atteggiamento ha insospettito gli agenti, che hanno quindi deciso di approfondire le verifiche.

La scoperta della sostanza stupefacente

Proseguendo con un’ispezione più accurata, i poliziotti hanno scoperto che all’interno dell’auto erano nascosti hashish e un bilancino di precisione. Gli elementi rinvenuti hanno portato a ipotizzare la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente.

La denuncia e le indagini in corso

Per quanto accertato, il cittadino marocchino è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’indagato, come previsto dal codice di procedura penale, potrà esercitare il diritto di difesa nelle fasi successive del procedimento.

