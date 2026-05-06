Cassino, si appropria della foto di una coetanea e rovina la sua reputazione sui social: l'intervento
Donna di 27 anni denunciata a Cassino per sostituzione di persona: usava foto di una 29enne su un social network, danneggiandone l'immagine.
Una denuncia per sostituzione di persona, questo il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato a Cassino. Una donna di 27 anni è stata accusata di aver utilizzato le immagini di una coetanea su una nota piattaforma social, danneggiando la reputazione della vittima.
L’operazione a Cassino
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata portata avanti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sora.
Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro indiziario che ha permesso di individuare la presunta responsabile, residente a Cassino. La donna avrebbe agito a danno di una 29enne, appropriandosi delle sue fotografie e pubblicandole su una piattaforma di microblogging e social networking molto frequentata.
La dinamica dei fatti
Secondo quanto emerso dalle indagini, la 27enne avrebbe utilizzato le immagini della vittima senza il suo consenso, esponendola così a possibili danni d’immagine e ledendo la sua reputazione.
La giovane coinvolta, ignara di quanto stava accadendo, si è ritrovata protagonista di una vicenda che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
La denuncia e le conseguenze
Alla luce degli elementi raccolti, per la presunta responsabile è scattata la denuncia per sostituzione di persona.
La Polizia di Stato ha sottolineato che la posizione della donna sarà valutata in sede giudiziaria e che, in base al principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.
Il caso di Cassino riporta l’attenzione sui rischi legati all’uso improprio dei social network e delle piattaforme online, dove la diffusione non autorizzata di immagini personali può avere gravi conseguenze sia dal punto di vista legale che personale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.