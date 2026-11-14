Cast in piedi e ricordo per Sgarbi, ma lui è vivo: la puntata che BellaMà di Diaco avrebbe registrato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una puntata di BellaMà dedicata alla morte di Vittorio Sgarbi, con il critico d’arte ancora vivo. È l’ultima indiscrezione sul programma di Pierluigi Diaco su Rai 2, già al centro delle polemiche: secondo il retroscena, la trasmissione avrebbe registrato a inizio ottobre un omaggio a Sgarbi da mandare in onda in caso di scomparsa, inviandolo poi all’azienda.

Il retroscena su Diaco e la puntata registrata

A rivelarlo è stato il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia. Nella registrazione ci sarebbero state “immagini sullo schermo, cast fisso in piedi, ricordo del conduttore”, ha scritto Candela, aggiungendo con ironia: “Peccato che Sgarbi sia vivo”.

Secondo la ricostruzione, in quel periodo le condizioni di salute del critico preoccupavano e la redazione avrebbe voluto “evitare di prendere un buco”, perché il venerdì il programma non va in diretta.

“Un conto è preparare un coccodrillo in redazione, un altro è registrare una puntata e inviarla all’azienda”, ha commentato il giornalista.

La notizia, sempre secondo Dagospia, avrebbe cominciato a circolare negli ultimi due giorni, creando “non poco imbarazzo” in Rai.

Al momento né viale Mazzini, né Diaco, né Sgarbi hanno commentato l’indiscrezione, che resta quindi da confermare.

Sgarbi, spesso ospite del conduttore

Il critico ferrarese è un volto noto dei programmi di Diaco. Nel 2019 aveva raccontato al conduttore di aver “visto la morte a mezz’ora di distanza”, come riportato da Il Fatto Quotidiano, e nel giugno 2020 era scoppiato a piangere in diretta a Io e Te, su Rai 1, ricordando il filosofo Giulio Giorello.

Un rapporto di lunga data che rende il presunto episodio ancora più imbarazzante per il programma. Il retroscena, infatti, arriva nel momento più delicato per BellaMà, dopo una serie di rivelazioni che nelle ultime due settimane hanno travolto il conduttore e la sua redazione, fino all’intervento dei vertici di viale Mazzini.

BellaMà sotto la lente della Rai

Il caso Diaco è esploso il 3 novembre con l’intervista ad Alberto Ravagnani, per cui la Rai si è scusata parlando di toni inadeguati.

Poi sono arrivati gli audio fuori onda resi noti da Selvaggia Lucarelli, con frasi come “Vi distruggo” e “Chiedetemi scusa in ginocchio” rivolte al cast.

Come riporta Ansa, il 13 novembre la Rai ha avviato un audit interno su BellaMà per “ulteriori elementi emersi nella gestione del programma”. Sulle eventuali sanzioni deciderà l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, mentre per ora la trasmissione non è sospesa.