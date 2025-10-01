Cast Pechino Express 2026 con Mattia Stanga e Fiona May, chi sono le coppie che viaggeranno in Oriente

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il cast di Pechino Express 2026 prende forma: secondo quanto rivelato da Adnkronos, tra i concorrenti della nuova edizione del reality di Sky ci saranno Fiona May, ex campionessa di salto in lungo, e il marito Patrick Stevens, ex velocista belga. Accanto a loro anche il duo social formato da Mattia Stanga ed Elisa Maino, due dei content creator italiani più seguiti e amati dalla Generazione Z.

Cast Pechino Express 2026 con Mattia Stanga e Fiona May

Le riprese inizieranno in autunno, mentre la data ufficiale di messa in onda verrà comunicata a breve da Sky.

L’attesa cresce, soprattutto per la presenza di personaggi come Fiona May, simbolo dello sport italiano, e di volti molto amati online come Mattia Stanga ed Elisa Maino, pronti a mettersi alla prova lontano dalle loro zone di comfort.

A condurre ancora una volta Pechino Express sarà Costantino della Gherardesca

Con un cast così eterogeneo e un itinerario inedito, Pechino Express 2026 promette una stagione ricca di emozioni, sfide estreme e momenti di autentico incontro tra mondi e generazioni diverse.

Costantino della Gherardesca confermato conduttore

A guidare ancora una volta il programma sarà Costantino della Gherardesca, volto storico di Pechino Express, che quest’anno sarà affiancato da tre inviati speciali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Ognuno di loro seguirà una parte del viaggio, portando sullo schermo punti di vista differenti tra comicità, esperienza sportiva e popolarità social.

Le coppie annunciate

Le due nuove coppie si uniscono a quelle già annunciate nelle scorse settimane, formando un gruppo di concorrenti estremamente vario.

In gara troveremo anche gli attori comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che porteranno il loro umorismo e la loro ironia napoletana nel viaggio in Oriente; Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che parteciperà insieme all’amico videomaker Filippo Laurino; la cantante e conduttrice televisiva Jo Squillo in coppia con la DJ Michelle Masullo; i rapper Dani Faiv e Tony 2Milli; e le sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano, modelle e influencer con un grande seguito internazionale.

L’edizione 2026 si preannuncia una delle più spettacolari di sempre, stando alle parole della produzione.

Il percorso attraverserà tre Paesi asiatici mai esplorati insieme dal programma: Indonesia, Cina e Giappone. Un itinerario lungo e impegnativo, che metterà alla prova i concorrenti tra paesaggi mozzafiato, culture millenarie e prove di resistenza fisica e mentale.