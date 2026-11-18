Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oltre 160 chili di castagne e 12 litri di vino sequestrati, con sanzioni per quasi 13.000 euro: il provvedimento ha riguardato due venditori ambulanti controllati ad Adrano, in provincia di Catania, nell’ambito di un’attività contro l’abusivismo commerciale e a tutela della sicurezza agroalimentare.

Catania, controlli sulla provenienza dei prodotti ad Adrano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli interventi sono stati condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, con il supporto del Corpo Forestale della Regione Siciliana e della Polizia Locale. I controlli sono stati disposti nell’ambito delle iniziative della Questura di Catania per contrastare i furti nelle campagne, tutelare i produttori agricoli e impedire che alimenti di provenienza incerta arrivino ai consumatori.

Castagne e vino: le irregolarità contestate

Già nelle scorse settimane erano state svolte verifiche in diverse aree della città, soprattutto nel centro storico, dove erano stati individuati ambulanti che vendevano caldarroste. Nell’ultimo intervento, gli operatori forestali hanno riscontrato irregolarità nella tracciabilità dei prodotti, necessaria per accertarne la provenienza.

Al primo venditore sono stati sequestrati 150 chili di castagne e 12 litri di vino privi di tracciabilità. Per lui sono state elevate sanzioni amministrative per 6.000 euro. Il secondo ambulante non ha saputo presentare documenti che attestassero la provenienza delle castagne: gli sono stati sequestrati 10 chili di prodotto e contestate sanzioni per altri 6.000 euro.

Merce donata in beneficenza

La Polizia Locale ha inoltre rilevato, per entrambi i rivenditori, la mancata presentazione della SCIA, applicando una sanzione di 860 euro ciascuno. Dopo averne verificato l’idoneità al consumo umano, la merce sequestrata è stata donata ad alcuni enti caritatevoli. Sono previsti ulteriori controlli anche negli altri Comuni di competenza del Commissariato di Adrano.