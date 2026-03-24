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Eseguito a Castel Guelfo un arresto per maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento, lesione personale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Un 29enne marocchino è stato fermato dopo aver aggredito la ex compagna nella sua abitazione, in un episodio di violenza che sarebbe stato innescato dalla fine della loro relazione.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una donna, che ha contattato le forze dell’ordine mentre si trovava nella propria casa. I militari sono intervenuti rapidamente e hanno trovato la vittima in stato di shock e con evidenti ferite. La donna ha raccontato di essere stata aggredita dal suo ex compagno, che, armato di coltello, aveva fatto irruzione nell’abitazione sfondando la porta d’ingresso. Dopo essere entrato, l’uomo l’ha colpita con pugni e le ha inferto un morso.

L’intervento dei Carabinieri

La tempestività dell’intervento dei militari della Stazione di Castel Guelfo (Bologna) ha permesso di individuare il presunto responsabile nell’area condominiale adiacente all’abitazione. Il giovane, un cittadino marocchino di 29 anni, è stato identificato e fermato. Accanto a lui, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima.

Le condizioni della vittima

La donna, ancora sotto shock per quanto accaduto, è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in una struttura sanitaria per ricevere le medicazioni necessarie a seguito delle lesioni personali subite durante l’aggressione.

Le motivazioni dell’aggressione

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la violenta reazione dell’uomo sia stata provocata dall’incapacità di accettare la fine della relazione sentimentale, terminata per volontà della donna. Questo elemento è stato sottolineato anche nella nota diffusa dalle forze dell’ordine, che hanno evidenziato come la situazione sia degenerata proprio a causa della decisione della vittima di interrompere il rapporto.

L’arresto e le accuse

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 29enne marocchino è stato trasferito in carcere, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le accuse a suo carico sono gravi: maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento, lesione personale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

IPA